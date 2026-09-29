Vietravel 14 năm liên tiếp được vinh danh tại World Travel Awards

Ngày 27.9.2026, tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương diễn ra tại Crossroads Maldives, Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel được xướng tên ở hai hạng mục Asia's Leading Tour Operator 2026 - Nhà điều hành tour trọn gói hàng đầu châu Á và Vietnam's Leading Tour Operator 2026 - Nhà điều hành tour trọn gói hàng đầu Việt Nam.

Kết quả năm nay nối dài chuỗi 14 năm liên tiếp Vietravel được World Travel Awards vinh danh, trong bối cảnh thị trường du lịch trong nước và quốc tế liên tục thay đổi về hành vi khách hàng, công nghệ, tiêu chuẩn dịch vụ và yêu cầu phát triển bền vững.

Vietravel đón nhận các danh hiệu tại World Travel Awards 2026, nối dài dấu ấn 14 năm liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng uy tín này ẢNH: VIETRAVEL

Niềm tin được bồi đắp qua nhiều giai đoạn

Ra đời từ năm 1993, World Travel Awards là giải thưởng thường niên của ngành du lịch toàn cầu, ghi nhận các thương hiệu trong những lĩnh vực như lữ hành, hàng không, khách sạn và dịch vụ. Sau hơn ba thập kỷ, giải thưởng trở thành một trong những dấu mốc được cộng đồng du lịch quốc tế quan tâm về chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh và sức ảnh hưởng thương hiệu.

Với Vietravel, chuỗi thành tích kéo dài 14 năm không chỉ phản ánh khả năng duy trì chất lượng dịch vụ, mà còn cho thấy năng lực thích ứng của một doanh nghiệp đã đi qua nhiều chu kỳ phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Trong hơn ba thập kỷ hoạt động, Vietravel từng bước mở rộng mạng lưới, phát triển sản phẩm và tăng cường kết nối với các đối tác trong và ngoài nước. Theo doanh nghiệp, sự lựa chọn của khách hàng cùng quá trình đồng hành lâu dài của các đối tác là một trong những nền tảng giúp thương hiệu duy trì hoạt động ổn định qua nhiều giai đoạn, đồng thời tạo áp lực tích cực để tiếp tục nâng chuẩn sản phẩm và trải nghiệm.

Ông Trần Đoàn Thế Duy - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel - chia sẻ: "14 năm liên tiếp được World Travel Awards vinh danh là niềm tự hào đối với tập thể Vietravel, nhưng điều chúng tôi trân trọng hơn cả là sự tin tưởng đã được quý khách hàng và đối tác dành cho thương hiệu trong suốt hành trình phát triển. Mỗi sự ghi nhận cũng đồng thời đặt ra cho Vietravel trách nhiệm phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và tạo ra nhiều giá trị hơn trong từng chuyến đi. Đó là cách chúng tôi gìn giữ niềm tin đã được trao và tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong những hành trình phía trước".

Ông Trần Đoàn Thế Duy - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel - đại diện thương hiệu đón nhận danh hiệu tại World Travel Awards 2026 ẢNH: VIETRAVEL

Từ nâng chuẩn sản phẩm đến chuyển đổi số

Sau hơn ba thập kỷ phát triển, Vietravel bước vào giai đoạn mới với định hướng không chỉ mở rộng quy mô mà tập trung nhiều hơn vào chất lượng trải nghiệm và khả năng tạo thêm giá trị cho khách hàng.

Theo đó, năm 2026, Vietravel tiếp tục đẩy mạnh đổi mới trên ba trụ cột: sản phẩm, công nghệ và kết nối. Doanh nghiệp từng bước nâng chuẩn hệ sản phẩm theo bộ tiêu chí kép ESG–LEI, hướng đến những hành trình không chỉ đảm bảo chất lượng dịch vụ mà còn gia tăng chiều sâu trải nghiệm, kết nối du khách với văn hóa bản địa, cộng đồng và những giá trị đặc trưng của điểm đến.

Đoàn khách Vietravel trực tiếp theo dõi và cổ vũ trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại AFF Hyundai Cup 2026 ẢNH: VIETRAVEL

Song song đó, Vietravel làm mới nền tảng du lịch trực tuyến travel.com.vn, tích hợp AI chatbot Tripi hỗ trợ tư vấn 24/7 nhằm nâng cao tính thuận tiện và cá nhân hóa trải nghiệm; đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác với các cơ quan xúc tiến du lịch và đối tác quốc tế tại nhiều thị trường trọng điểm. Những chuyển động này cùng hướng đến mục tiêu nâng chuẩn trải nghiệm, gia tăng giá trị cho khách hàng và củng cố năng lực cạnh tranh của Vietravel trong chuỗi giá trị du lịch khu vực và quốc tế.

Vững niềm tin, tiếp nối khát vọng vươn xa

Trên hành trình hơn ba thập kỷ đồng hành cùng sự phát triển của du lịch Việt Nam, Vietravel xác định niềm tin của khách hàng và đối tác là một trong những tài sản quan trọng nhất của thương hiệu.

Niềm tin đó, theo doanh nghiệp, không được tạo nên từ một giải thưởng hay một thời điểm, mà được tích lũy qua chất lượng dịch vụ, những cam kết được thực hiện và khả năng thích ứng trước kỳ vọng ngày càng cao của thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Du lịch Vietravel - chia sẻ: "Hơn ba thập kỷ phát triển đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho Vietravel, nhưng điều quan trọng hơn là chúng tôi phải tiếp tục làm mới nền tảng ấy bằng những giá trị phù hợp với tương lai. Bước vào chặng đường mới, Vietravel kiên định với định hướng xanh - số - kết nối sâu, lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt có năng lực cạnh tranh quốc tế, mang bản sắc Việt và đóng góp những giá trị tích cực, bền vững cho ngành du lịch, cộng đồng và đất nước".

Các danh hiệu tại World Travel Awards 2026 vì vậy không chỉ nối dài chuỗi 14 năm liên tiếp được ghi nhận, mà còn trở thành một dấu mốc để Vietravel tiếp tục đặt ra những chuẩn mực cao hơn cho sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm.

Trên nền tảng uy tín và niềm tin từ khách hàng và đối tác trong suốt ba thập kỷ, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục mở rộng năng lực kết nối, nâng cao sức cạnh tranh và đưa thương hiệu Vietravel cùng những giá trị đặc sắc của du lịch Việt Nam đến gần hơn với thị trường quốc tế.