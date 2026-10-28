Vietravel Airlines đón thêm tàu bay và mở rộng bay quốc tế dịp cuối năm

Tăng quy mô đội tàu, thêm đường bay mới

Việc bổ sung tàu bay giúp Vietravel Airlines tăng cường năng lực khai thác cho giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Đây cũng là nền tảng để hãng mở rộng các đường bay trọng điểm.

Tàu bay VN-A295 dự kiến được đưa vào khai thác từ ngày 7.11.2026

Cụ thể, đường bay Hà Nội - Thâm Quyến (Trung Quốc) sẽ được đưa vào khai thác từ ngày 14.11.2026, ngay trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC diễn ra tại Thâm Quyến. Tiếp đó, đường bay thẳng thường lệ Hà Nội - Ma Cao dự kiến khai thác từ ngày 29.11.2026. Bên cạnh đó, hãng đang xúc tiến làm việc với các đối tác liên quan để dự kiến mở bán các đường bay Hà Nội - Đài Bắc và Đà Nẵng - Cao Hùng trong tháng 11.2026.

Đại diện Ban Lãnh đạo Vietravel Airlines chia sẻ: "Việc tiếp tục đón thêm tàu bay mới giúp Vietravel Airlines chủ động hơn về nguồn lực khai thác trong giai đoạn cao điểm cuối năm, đồng thời tạo điều kiện để hãng mở rộng mạng đường bay, đặc biệt là các tuyến quốc tế trọng điểm. Cùng với việc đầu tư đội tàu bay, Vietravel Airlines cũng đang triển khai các chương trình ưu đãi để hành khách có thêm nhiều lựa chọn di chuyển với chi phí hợp lý".

Đại diện Ban lãnh đạo Vietravel Airlines tại buổi lễ đón tàu bay mới

Nhân dịp mở đường bay mới, Vietravel Airlines triển khai chương trình ưu đãi giảm 50% giá vé chặng Hà Nội - Thâm Quyến, áp dụng đến hết ngày 13.11.2026. Đây là cơ hội để hành khách khám phá thành phố công nghệ năng động của Trung Quốc, đồng thời thuận tiện hơn trong việc kết nối thương mại, công tác và du lịch giữa hai quốc gia.

Song song đó, hãng triển khai chương trình miễn phí hành lý cho hành khách bay trên đường bay Hà Nội – Bangkok, giúp hành khách tiết kiệm chi phí và thoải mái hơn trong hành trình khám phá thủ đô của Thái Lan. Thông tin chi tiết được cập nhật trên website chính thức của Vietravel Airlines (vietravelairlines.com).

Nền tảng vững chắc cho chiến lược tăng trưởng dài hạn

Kể từ khi gia nhập hệ sinh thái T&T Group vào cuối năm 2024, Vietravel Airlines đã từng bước đẩy mạnh tái cơ cấu, bổ sung đội tàu bay và mở rộng hoạt động khai thác. Việc tiếp nhận thêm tàu bay VN-A295 là một bước tiến trong kế hoạch phát triển đội bay của hãng trong năm 2026, nhằm nâng cao năng lực vận chuyển, tăng tính chủ động và chuẩn bị cho kế hoạch tăng trưởng ở quy mô lớn hơn.

Song song với đó, Vietravel Airlines cũng đang chuẩn bị cho chiến lược phát triển dài hạn. Vừa qua, hãng và Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321. Hai bên dự kiến ký kết các hợp đồng mua máy bay trong thời gian tới, với kế hoạch bắt đầu bàn giao từ năm 2029. Việc tăng cường năng lực khai thác, mở rộng mạng bay quốc tế cùng các chương trình ưu đãi thiết thực thể hiện định hướng của Vietravel Airlines trong việc mang đến cho hành khách nhiều lựa chọn hơn, đi cùng những chuyến bay an toàn tuyệt đối và trải nghiệm dịch vụ ngày một tốt hơn.

Đẩy mạnh mở rộng mạng đường bay quốc tế dịp cuối năm 2026

Hiện Vietravel Airlines đang khai thác các mạng bay kết nối các trung tâm kinh tế và du lịch trọng điểm trong nước như TP.HCM - Phú Quốc, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Hà Nội - TP.HCM, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Đà Lạt, Đà Nẵng. Đồng thời, hãng cũng đang từng bước mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế với các đường bay thường lệ kết nối Hà Nội, TP.HCM với Bangkok (Thái Lan), TP.HCM - Thâm Quyến.