Vietravel Khánh Hòa giới thiệu 7 hành trình mới cho mùa du lịch Xuân 2027

Sáng 3.11, tại Nha Trang, Vietravel - Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức sự kiện mở mùa du lịch Xuân 2027 với chủ đề "Khai hội rộn ràng - Du xuân phú quý", giới thiệu các sản phẩm trong nước, quốc tế. Điểm nhấn là 7 hành trình mới, hướng đến nhu cầu khám phá thiên nhiên, văn hóa và những điểm đến khác biệt.

Đại biểu tham dự sự kiện mở mùa du lịch Xuân 2027 với chủ đề “Khai hội rộn ràng - Du xuân phú quý” tại Vietravel Khánh Hòa, sáng 3.11 ẢNH: HẢI THANH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Hải Quân, Giám đốc Vietravel Khánh Hòa, cho biết 7 hành trình mới bắt đầu được mở bán từ tháng 11. Các sản phẩm được xây dựng theo đặc trưng mùa vụ và bản sắc từng điểm đến, phục vụ du khách trong dịp Tết và xuyên suốt mùa du lịch đầu năm.

Trong đó, thị trường Trung Quốc có 5 hành trình mới. Tuyến Tây Tứ Xuyên kết nối Thành Đô - Tân Đô Kiều - thị trấn Shangri-la - thảo nguyên Maoya - Đạo Thành Á Đinh, tập trung vào cảnh quan cao nguyên, núi tuyết và những cung đường thiên nhiên.

Hành trình Côn Minh đưa du khách đến hang cổ A Lư, núi Cẩm Bình, tượng Phật Di Lặc, hồ Điền Trì và công viên Hắc Long Đàm. Tuyến Thâm Quyến - Phật Sơn - Quảng Châu - Triều Châu kết hợp khám phá các đô thị hiện đại với không gian văn hóa truyền thống vùng Hoa Nam.

Du khách tham quan Đài Loan trong hành trình do Vietravel tổ chức ẢNH: HẢI THANH

Hai hành trình khác gồm Bãi biển Đỏ Bàn Cẩm - Trường Bạch Sơn - Trường Xuân và Thủy động Bản Khê – Trường Bạch Sơn – Trường Xuân, khai thác cảnh quan theo mùa, hang động tự nhiên và núi rừng vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Ngoài Trung Quốc, Vietravel bổ sung liên tuyến Azerbaijan - Georgia - Armenia, đưa khách khám phá vùng Kavkaz, nơi giao thoa giữa châu Âu và châu Á. Hành trình kết hợp tìm hiểu kiến trúc, lịch sử, cảnh quan và văn hóa địa phương.

Tại Trung Đông, tuyến Jordan – Qatar kết nối Amman - Petra - Wadi Rum - Biển Chết - Doha, đưa du khách trải nghiệm các di sản cổ đại, cảnh quan sa mạc và không gian đô thị hiện đại.

Theo ông Quân, sức mua du lịch đang phân hóa theo ngân sách và mục tiêu chuyến đi. Khách hàng ngày càng quan tâm đến lịch trình hợp lý, chất lượng dịch vụ đồng bộ và những trải nghiệm gắn kết gia đình.

Du khách tham quan Đài Loan trong hành trình do Vietravel tổ chức ẢNH: HẢI THANH

Nhóm gia đình nhỏ, cặp đôi và nhóm bạn tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Khách đi tour nước ngoài thường lên kế hoạch sớm để chuẩn bị visa và lựa chọn ngày khởi hành, trong khi tour nội địa có xu hướng được quyết định gần Tết hơn.

Bên cạnh các tuyến mới, Vietravel Khánh Hòa tiếp tục khai thác tour băng tuyết tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Cáp Nhĩ Tân; đón năm mới tại Sydney và săn Bắc cực quang tại Bắc Âu. Trong nước, sản phẩm tập trung vào vẻ đẹp hùng vĩ của vùng Đông Bắc, di sản miền Trung, nghỉ dưỡng biển đảo và hành hương đầu năm.

Chương trình mở bán sớm giúp khách chủ động ngân sách, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp cùng đối tác hàng không, khách sạn chuẩn bị dịch vụ cho cao điểm Tết.

Chương trình khuyến mại Xuân 2027 diễn ra từ ngày 3.11.2026 đến 28.2.2027, áp dụng cho các tour khởi hành từ ngày 1.12.2026 đến 30.4.2027. Trong tháng 11, khách đặt sớm được giảm trực tiếp đến 3,5 triệu đồng/đơn đặt tour, tùy hành trình, giá trị đăng ký và điều kiện áp dụng.