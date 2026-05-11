Vietravel Khánh Hòa tung loạt tour hè, ưu đãi lớn cho du khách

Danh mục tour hè năm nay của Vietravel được xây dựng theo hướng đa dạng hóa trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, khám phá và kết nối gia đình trong mùa cao điểm du lịch hè 2026.

Vietravel Khánh Hòa triển khai chương trình khuyến mại Hè 2026 với nhiều ưu đãi và sản phẩm du lịch đa dạng dành cho du khách ẢNH: NGỌC PHÚ

Ở thị trường nội địa, doanh nghiệp tập trung phát triển các hành trình ngắn ngày phù hợp với gia đình và nhóm bạn trẻ như Nha Trang, Đà Lạt, Ninh Chữ - Vĩnh Hy, Mũi Né - Phan Thiết… với ưu điểm thuận tiện di chuyển, chi phí hợp lý và kết hợp nhiều hoạt động nghỉ dưỡng, vui chơi biển hè. Bên cạnh đó, các tour khám phá văn hóa – di sản cũng tiếp tục được đẩy mạnh qua các tuyến Đà Nẵng – Huế - Hội An, Quy Nhơn - Phú Yên, Sapa - Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình, mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm thiên nhiên, ẩm thực và bản sắc vùng miền đặc trưng.

Điểm nhấn nổi bật trong mùa hè năm nay là bộ sản phẩm Xuyên Việt thế hệ mới kéo dài 26 ngày 25 đêm, tiêu chuẩn dịch vụ 4 - 5 sao. Hành trình đưa du khách đi dọc chiều dài đất nước, từ vùng núi phía Bắc, vịnh Hạ Long, Ninh Bình, miền di sản Huế - Hội An đến dải duyên hải Nam Trung bộ và miền Tây sông nước. Không chỉ đơn thuần tham quan, tour còn được thiết kế theo hướng trải nghiệm chiều sâu, tăng cường kết nối văn hóa bản địa, ẩm thực và đời sống cộng đồng địa phương.

Khách hàng trải nghiệm nền tảng du lịch mới travel.com.vn tích hợp AI chatbot Tripi hỗ trợ tư vấn hành trình 24/7 ẢNH: NGỌC PHÚ

Ở thị trường quốc tế, Vietravel tiếp tục khai thác đa dạng các tuyến du lịch châu Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… dành cho nhóm khách ưu tiên thời gian linh hoạt và chi phí hợp lý. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh các tuyến đường dài đến Úc, châu Âu và Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch cao cấp, trải nghiệm chuyên sâu và khám phá các điểm đến nổi tiếng trên thế giới.

Ông Đoàn Hải Quâm, Giám đốc Vietravel Khánh Hòa, cho biết du lịch hiện nay không chỉ dừng ở tham quan mà phải trở thành hành trình giàu cảm xúc và giá trị. Vietravel hướng đến việc nâng chuẩn trải nghiệm bằng chất lượng dịch vụ, năng lực tổ chức và định hướng phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm trong toàn bộ hành trình.

Dịp này, Vietravel cũng giới thiệu nền tảng du lịch mới trên website travel.com.vn với giao diện hiện đại, tích hợp AI chatbot tư vấn du lịch thông minh Tripi hoạt động 24/7, hỗ trợ gợi ý hành trình và cá nhân hóa chuyến đi theo nhu cầu, sở thích và ngân sách của khách hàng.

Ngoài ưu đãi giảm giá cho khách đăng ký tour sớm, chương trình hè năm nay còn triển khai nhiều chính sách thanh toán linh hoạt, ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết và quà tặng đi kèm nhằm kích cầu du lịch trong mùa cao điểm hè 2026.