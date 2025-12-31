Vietravel sau 30 năm: Từ dấu ấn nhận diện đến hành trình phát triển mới

Theo Vietravel, biểu tượng Mặt Trời mới được phát triển từ hình ảnh mặt trời đỏ đã gắn bó với thương hiệu suốt gần ba thập kỷ. Sự chuyển đổi này không nhằm tạo nên một khác biệt đột ngột, mà thể hiện bước tiến tự nhiên trong hành trình Vietravel đồng hành cùng du khách, cùng sự phát triển của ngành du lịch và của đất nước.

Biểu tượng Mặt Trời xuất hiện trên các bảng quảng cáo ngoài trời tại những vị trí trung tâm, mở đầu cho giai đoạn chuyển mình ở mốc 30 năm của Vietravel

Ba thập kỷ phát triển và yêu cầu đổi mới

Được thành lập năm 1995, Vietravel khởi đầu từ những tour nội địa khi du lịch Việt Nam còn non trẻ. Sau ba thập kỷ, doanh nghiệp đã phát triển thành hệ sinh thái du lịch - dịch vụ - vận tải với hơn 40 chi nhánh trong và ngoài nước, phục vụ hơn 10 triệu lượt khách. Hành trình ấy cho thấy Vietravel lớn lên cùng sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, góp phần đưa hình ảnh một Việt Nam hiếu khách ra thế giới qua các hoạt động xúc tiến điểm đến, lễ hội, sự kiện văn hóa và hợp tác địa phương.

Những nỗ lực này được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như World Travel Awards hay Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, với Vietravel, điều quan trọng hơn là sự tin yêu của du khách và đối tác, là những giá trị giúp thương hiệu vững vàng vượt qua các biến động lớn trong suốt 30 năm qua.

Vietravel nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng du lịch và thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế

Lịch sử 30 năm của Vietravel cũng gắn với những giai đoạn biến động lớn trong lịch sử: khủng hoảng tài chính châu Á, dịch SARS, suy thoái kinh tế toàn cầu và đặc biệt là đại dịch Covid-19. Giai đoạn 2020-2021, khi nguồn thu gần như bằng 0, Vietravel vẫn duy trì hoạt động trên không gian số, lan tỏa thông tin tích cực và triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội như Vietravel Green, Light for Life, học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn, hỗ trợ vùng thiên tai

Trong bối cảnh hiện nay, với sự bùng nổ của du lịch số và sự trỗi dậy của nhóm khách gen Y-Z, đặt ra yêu cầu thay đổi trong cách phục vụ: hành trình phải liền mạch hơn, cá nhân hóa hơn và ứng dụng công nghệ nhiều hơn. Vì vậy, Vietravel định hướng chuyển mình theo ba trụ cột: Doanh nghiệp xanh - Doanh nghiệp số - Doanh nghiệp tuần hoàn kết nối sâu, hướng tới phát triển bền vững và mở rộng giá trị dành cho du khách trong 10 năm tới.

Vietravel vẫn duy trì hoạt động cộng đồng và lan tỏa tinh thần tích cực trong những giai đoạn biến động lớn trong lịch sử

Vietravel cho biết trọng tâm của quá trình đổi mới vẫn là khách hàng, với mục tiêu mỗi hành trình mang lại trải nghiệm tích cực và giá trị thiết thực. Quan điểm này cũng được Chủ tịch Nguyễn Quốc Kỳ nhiều lần nhấn mạnh khi cho rằng "niềm vui của khách hàng là hạnh phúc của doanh nghiệp".

Biểu tượng Mặt Trời: Kế thừa di sản và gửi gắm giá trị cho hành trình mới

Trong lần điều chỉnh nhận diện ở cột mốc 30 năm, Vietravel lựa chọn Mặt Trời làm tâm điểm của bộ nhận diện mới. Hình ảnh này được phát triển từ mặt trời đỏ quen thuộc từng xuất hiện trong logo cũ suốt gần ba thập kỷ. Ở phiên bản mới, Mặt Trời được tinh giản theo phong cách hiện đại, trở thành điểm nhấn thị giác trên chữ "i", giúp logo nổi bật và dễ nhận diện hơn trên sắc xanh thương hiệu. Thiết kế gọn, mạnh mẽ và phù hợp chuẩn hiển thị đa nền tảng giúp biểu tượng linh hoạt trên TVC, nền tảng trực tuyến và hệ thống quảng cáo ngoài trời.

Chiến dịch “Hành trình Mặt Trời” đánh dấu bước chuyển mình của Vietravel trong giai đoạn phát triển mới

Theo Vietravel, việc giữ lại Mặt Trời trong cấu trúc logo là lựa chọn mang tính kế thừa. Biểu tượng này đại diện cho sức sống, tinh thần tích cực và khát vọng bền bỉ, những giá trị đã theo doanh nghiệp từ ngày đầu thành lập. Sự tiếp nối từ logo cũ sang diện mạo mới vì vậy được xem là cách khẳng định bản sắc thay vì tạo ra sự thay đổi đột ngột.

Biểu tượng Mặt Trời cũng được định vị là tâm điểm nhận diện, thể hiện triết lý thương hiệu "Your Journey - Your Value" (Kiến tạo giá trị sống) mà Vietravel theo đuổi trong giai đoạn kế tiếp. Triết lý này nhấn mạnh giá trị của mỗi chuyến đi không chỉ nằm ở điểm đến, mà ở những trải nghiệm, cảm xúc và góc nhìn mà du khách tích lũy sau hành trình.

Về mặt thị giác, biểu tượng Mặt Trời được đánh giá mang lại sự kết nối đa thế hệ. Nhóm khách hàng gắn bó lâu năm nhận thấy sự quen thuộc của biểu tượng cũ, trong khi thế hệ trẻ lại chú ý tới phong cách tối giản, hiện đại, phù hợp thẩm mỹ ngày nay.

Hiện hình ảnh Mặt Trời đang được phủ sóng trên hệ thống quảng cáo ngoài trời, đánh dấu bước mở đầu cho chiến dịch truyền thông "Hành trình Mặt Trời". Chiến dịch định vị Vietravel trở thành thương hiệu kết nối sâu, từ con người với điểm đến đến cộng đồng và giá trị văn hóa, thông qua hệ sinh thái dịch vụ đang được mở rộng và định hướng phát triển bền vững.