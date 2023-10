Viettel công bố chip 5G và trợ lý ảo AI

Dòng chip 5G DFE thuộc thế hệ đầu tiên tại Việt Nam của hệ sinh thái sản phẩm 5G do kỹ sư Viettel làm chủ hoàn toàn thiết kế. Là thành phần phức tạp nhất của hệ sinh thái 5G, dòng chip này đóng vai trò xử lý các thuật toán 5G DFE, điều khiển toàn bộ các hoạt động của 5G RRU (Khối thu/chuyển tín hiệu) và giao tiếp tốc độ cao với các khối xử lý 5G khác. Chip 5G DFE có năng lực tính toán 1.000 tỉ phép tính/giây và được các đối tác uy tín như Synopsys đánh giá cao.

Việc làm chủ hoàn toàn các công đoạn thiết kế chip là bước tiến quan trọng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, trong bối cảnh thị trường thế giới chưa cung cấp dòng sản phẩm chip 5G thương mại. Đây là tiền đề để Viettel có thể sản xuất các loại chip phục vụ nhiều lĩnh vực như AI, 6G, IoT... trong tương lai.

Tại gian hàng, khách tham dự có thể trải nghiệm, tìm hiểu về hệ thống mạng 5G toàn trình được Viettel xây dựng đồng bộ, tự chủ hoàn toàn về công nghệ, đảm bảo an ninh an toàn thông tin cho Việt Nam. Những thiết bị 5G do Viettel sản xuất ứng dụng các công nghệ mới nhất, đạt các tiêu chuẩn của thế giới. Các thiết bị này được sử dụng tại 11 thị trường Viettel đầu tư với gần 200 triệu thuê bao, sẵn sàng để thương mại hóa 5G tại Việt Nam.

Tại triển lãm, Viettel trình diễn 2 sản phẩm tiêu biểu trong hệ sinh thái AI của Viettel gồm Trợ lý ảo pháp luật đang được sử dụng hiệu quả trong ngành tòa án và giải pháp hỗ trợ chăm sóc khách hàng tự động - Viettel AI Video KYC.

Viettel kết hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính trên nền tảng Big Data và Cloud… để giải quyết linh hoạt các bài toán của tổ chức, doanh nghiệp và xã hội.



VIIE 2023 năm nay xoay quanh 8 lĩnh vực trọng tâm gồm: nhà máy thông minh, thành phố thông minh, công nghệ hydrogen, truyền thông số, công nghệ bán dẫn, công nghệ y tế, công nghệ môi trường và an ninh mạng.

Viettel hiện đang tham gia cả 8 lĩnh vực này và là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong các lĩnh vực thành phố thông minh, công nghệ bán dẫn, an ninh mạng.

Nằm trong Khu vực trình diễn của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (cơ sở Hòa Lạc), gian hàng Viettel được thiết kế theo mô hình triển lãm Digital đa chiều, kết hợp giữa trình diễn giải pháp công nghệ và những hình ảnh truyền cảm hứng mang tính nghệ thuật, thể hiện xuyên suốt tinh thần "Khi công nghệ tiến lên phía trước, không ai bị bỏ lại phía sau".

Viettel mang tới triển lãm chip 5G, thiết bị thu phát 5G gNodeB (8T8R, 32T32R), trạm thu phát 5G gNodeB, thiết bị truyền dẫn Site Router 100G, khối thu phát xử lý tín hiệu cao tần 5G. Trợ lý ảo pháp luật là trợ lý ảo tại Việt Nam hiện nay sở hữu hệ thống tri thức pháp luật lớn và đáng tin cậy, được thiết kế riêng cho người Việt. Với khả năng xử lý lên đến 2.000 yêu cầu cùng lúc, Trợ lý ảo Viettel có thể tăng năng suất lên đến 10.000 lần, giúp cắt giảm tối đa nhân sự và thời gian triển khai, giải đáp ngay lập tức 24/7 cho người dân và khách hàng. Viettel AI Video KYC nằm trong dự án AI Human, giúp xác minh khách hàng, giao tiếp bằng giọng nói và xử lý hình ảnh tự động. Giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm gần 60 tỉ đồng/năm. Tỉ lệ duyệt đơn hàng trên bot khoảng 90%, hệ thống xử lý hàng trăm nghìn cuộc gọi video call mỗi tháng, hoạt động 24/7. Là một trong những doanh nghiệp tiên phong dẫn dắt về hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, Viettel hiện sở hữu 116 bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam, 29 bằng độc quyền sáng chế tại Mỹ, là pháp nhân Việt Nam đăng ký và được cấp bằng sở hữu công nghiệp.