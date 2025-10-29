Viettel Construction - 30 năm gắn kết, dựng xây cuộc sống mới

Khởi đầu từ khát vọng kết nối

Năm 1995, khi nhiều vùng núi, hải đảo còn là "vùng trắng" thông tin, những người lính công trình Viettel đã gùi cáp, vượt núi băng rừng để dựng trạm, kéo đường truyền. Họ hiểu rằng, một cuộc gọi giữa mẹ và con, giữa người lính đảo xa và đất liền, là điều đáng giá hơn bất kỳ phần thưởng nào.

Ba mươi năm sau, Viettel Construction đã xây dựng hơn 10.000 trạm BTS, phủ sóng khắp 34 tỉnh thành – biến kết nối thành quyền bình đẳng của mọi người dân. Một già làng ở Tây Bắc từng nói: "Từ ngày có sóng, bản tôi như có thêm một cây cầu nối với thế giới".

Không chỉ dựng sóng viễn thông, mỗi năm Viettel Construction còn hoàn thiện hàng nghìn công trình dân dụng trên khắp cả nước: từ những ngôi nhà nhỏ nơi miền núi, đến các tòa nhà cao tầng giữa lòng đô thị. Những công trình ấy không chỉ mang ý nghĩa kiến trúc, mà là minh chứng cho triết lý: hạ tầng phải phục vụ con người, dù ở bất kỳ đâu.

Dấn thân trong gian khó - giữ vững mạch sống thông tin

Công trình có thể bị quật ngã bởi gió bão, nhưng tinh thần của người Viettel Construction thì không bao giờ đổ. Mỗi mùa mưa bão, khi thông tin bị tê liệt, khi mọi tuyến liên lạc đứt gãy, họ lại lên đường – trong mưa, giữa đêm, mang theo cuộn cáp, máy phát điện để khôi phục sóng.

Cơn bão Yagi năm 2024 là minh chứng rõ ràng nhất: hơn 8.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân của Viettel Construction "trắng đêm cứu sóng". Trong số đó, câu chuyện của anh Nguyễn Đức Tài đã chạm đến trái tim hàng triệu người. Giữa vùng sạt lở, anh quên mình cứu bé gái 7 tuổi khỏi dòng đất đá, rồi quay lại cùng đồng đội khôi phục tuyến cáp bị đứt. Anh chỉ nói giản dị: "Cứu được người là mừng, còn trạm thì phải sống, để bà con còn gọi điện được."

Ở Viettel Construction, có hàng ngàn "Nguyễn Đức Tài" như thế - những con người thầm lặng giữ cho mạch sống thông tin của Tổ quốc không bao giờ ngừng chảy.

Xây trường, dựng nhà - kiến tạo tương lai

Viettel Construction không chỉ dựng trạm, kéo cáp - mà còn xây niềm tin và gieo hy vọng.

Ba thập kỷ qua, hàng trăm trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được hình thành từ bàn tay và trái tim của những người lính công trình.

Ở Điện Biên, Trường Mầm non Trung Thu, do Viettel Construction thi công đã thay lớp học tre nứa tạm bợ bằng mái trường kiên cố, để tiếng cười trẻ thơ vang giữa đại ngàn. Tại Quảng Bình, sau những trận bão dữ, đội ngũ kỹ sư của họ khôi phục điểm trường chỉ trong vài tuần, để tiếng trống khai giảng lại ngân vang giữa bùn đất.

Cùng với các công trình cộng đồng, Viettel Construction còn mở rộng hệ sinh thái dịch vụ đến từng hộ gia đình: từ xây nhà trọn gói, thang máy, điện mặt trời, camera an ninh đến giải pháp nhà thông minh. Dù là dự án quốc gia hay một mái nhà nhỏ bé, ở đâu có Viettel Construction, ở đó có dấu ấn của phụng sự.

Điện mặt trời, ánh sáng của niềm tin xanh

Nếu sóng viễn thông là kết nối tinh thần, thì điện mặt trời chính là nguồn sáng của niềm tin xanh.

Hơn 13.000 công trình năng lượng mặt trời áp mái do Viettel Construction triển khai đã mang lại ánh sáng bền vững cho hàng chục nghìn hộ dân, trường học, doanh nghiệp trên cả nước.

Chị Lê Thị Hòa ở Nghệ An chia sẻ: "Những lúc mất điện tối om, nhưng nhà tôi vẫn sáng nhờ điện mặt trời. Con vẫn học bài, hàng tháng tiết kiệm được cả trăm nghìn tiền điện".

Từ những tấm pin lấp lánh giữa đồi gió ấy, Viettel Construction đang lặng lẽ viết nên một chương mới của hành trình xanh hóa quốc gia.

30 năm - lớn lên cùng cộng đồng

Từ những tuyến cáp quang đầu tiên vắt ngang đất nước, những trạm BTS trên đỉnh núi cao, những mái nhà điện mặt trời ở bản xa, đến những ngôi trường khang trang cho trẻ em miền núi – mỗi dấu chân Viettel Construction để lại đều mang theo tinh thần phụng sự.

30 năm qua, thương hiệu này không chỉ lớn lên bằng doanh thu, bằng trạm sóng, bằng công trình bê tông, mà lớn lên bằng sự gắn kết với cộng đồng. Và chính cộng đồng, với tình yêu, sự tin tưởng và biết ơn, đã nuôi dưỡng Viettel Construction trở thành một biểu tượng bền vững.

"30 năm gắn kết - Khi thương hiệu Viettel Construction lớn lên cùng cộng đồng", không chỉ là một chủ đề kỷ niệm, mà là lời nhắc nhở về hành trình đã qua, và cũng là cam kết cho hành trình phía trước: tiếp tục dựng xây, tiếp tục kết nối, tiếp tục sẻ chia, để cộng đồng luôn là điểm tựa và cũng là nơi Viettel Construction trưởng thành.

Khẳng định vị thế - Trở thành biểu tượng phụng sự quốc gia

Ba thập kỷ đồng hành cùng cộng đồng cũng là ba thập kỷ Viettel Construction được xã hội ghi nhận. Doanh nghiệp vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động - danh hiệu cao quý nhất, nhiều năm liền nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Quốc phòng. Trên thương trường, Viettel Construction nằm trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, Top 10 nhà thầu xây dựng hàng đầu, giữ vị trí số 1 Best Workplaces in Vietnam ngành Xây dựng, Kiến trúc. Các giải thưởng như Vietnam Digital Awards, Make in Vietnam, Thương hiệu Quốc gia... là minh chứng cho tầm vóc của một thương hiệu luôn đổi mới để dẫn đầu.

Nhưng hơn tất cả những vinh quang ấy, niềm tin của cộng đồng mới là phần thưởng lớn nhất – vì đó chính là nơi Viettel Construction đã dành trọn tâm huyết suốt 30 năm qua, và cũng là động lực để họ tiếp tục dựng xây trong 30 năm tới.