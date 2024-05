Viettel Construction ra mắt hệ sinh thái AIO, trợ thủ đắc lực cho mọi nhà

Tổng công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction) được thành lập từ năm 1995, trải qua hành trình 29 năm xây dựng và phát triển, Viettel Construction đã có đóng góp lớn trong việc đưa cánh sóng Viettel đến gần hơn với người dân cả nước, hiện thực kế hoạch bình dân hóa di động của Tập đoàn Viettel giai đoạn 2003 - 2010.

Sau khi làm tốt nhiệm vụ của Tập đoàn và đất nước, Viettel Construction đã tiếp tục hành trình cống hiến cho người dân, mang các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao đến với từng hộ gia đình, giúp người dân sở hữu cuộc sống chất lượng và hiện đại hơn.

Cụ thể, Viettel Construction đã cung cấp một hệ sinh thái toàn trình: Tư vấn thiết kế - Thi công xây dựng nhà - Hoàn thiện nội thất - Lắp đặt các thiết bị gia dụng, điện tử, điện lạnh - Bảo dưỡng và vận hành tối ưu. Hệ sinh thái này có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu về nhà ở của người dân, thay vì phải tìm kiếm nhiều đơn vị để thực hiện các hạng mục cùng lúc, giờ đây chỉ cần thông qua hotline hoặc ứng dụng AIO, đội ngũ nhân sự kỹ thuật trình độ cao sẽ đáp ứng toàn bộ nhu cầu người dân trong thời gian sớm nhất.

Hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ này có tên gọi là "AIO - Đa dịch vụ, một điểm chạm". AIO bắt nguồn từ cụm từ "All in One", nghĩa là "Tích hợp tất cả", giải quyết được bài toán về những bất cập mà người dân gặp phải trong cuộc sống. Hiện nay thương hiệu AIO gồm ba nhóm sản phẩm chính:

- AIOHomes: Dịch vụ xây nhà trọn gói 3 Chuẩn (Chuẩn báo giá - Chuẩn chất lượng - Chuẩn tiến độ).

- AIOSmart: Mua sắm an tâm - Nâng tầm sống xanh (Thiết bị gia dụng - ICT; M&E; Giải pháp nhà thông minh và Năng lượng mặt trời).

- AIOService: Dịch vụ bảo dưỡng thiết bị gia đình 3 Đúng (Đúng giờ - Đúng việc - Đúng giá).

Thương hiệu AIO được ra mắt trong bối cảnh thị trường Việt Nam chưa có một doanh nghiệp đủ lớn và khả năng triển khai đồng bộ khắp 63 tỉnh thành. Trước khi công bố ra mắt thương hiệu, AIO đã có một quãng thời gian thử nghiệm trên thị trường và thu hút được rất nhiều sự ủng hộ từ khách hàng. Chỉ sau 4 tháng phát hành, ứng dụng AIO đã thu hút hơn 400.000 lượt cài đặt, trung bình có 18.000 khách hàng sử dụng dịch vụ hàng tháng.

Trong đó, có hơn 4.000 hộ gia đình đã ký kết hợp đồng xây dựng nhà trọn gói, hơn 200.000 thiết bị (bếp từ AIOSmart, nồi cơm AIOSmart, nồi áp suất AIOSmart, tủ lạnh, điều hòa,…) được bán ra, hơn 250.000 khách hàng đăng ký dịch vụ bảo dưỡng máy giặt, điều hòa,…

Nhân dịp ra mắt thương hiệu, AIO đang áp dụng các chính sách giá hấp dẫn cho khách hàng mua sắm trên ứng dụng từ nay đến hết 30.6.2024:

- Tặng gói quà tặng hơn 7 triệu đồng khi khách hàng lắp đặt điện năng lượng mặt trời.

- Giảm tới 30% thiết bị gia dụng AIOSmart khi đặt hàng qua app AIO.

- Miễn phí 100% chi phí lắp đặt điều hòa MDV.

Và hàng loạt các ưu đãi lớn khác trên ứng dụng AIO:

iOS: https://apps.apple.com/vn/app/aio/id6447238511?l=vi

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viettel.aioapp