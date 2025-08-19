Viettel đầu tư 1 tỉ USD khởi công 2 dự án công nghệ

Sáng nay 19.8 tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Tập đoàn Viettel đã khởi công Trung tâm Nghiên cứu - phát triển (R&D) Viettel. Đây là công trình trọng điểm nằm trong số 250 dự án khởi công, khánh thành tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Phối cảnh Trung tâm R&D Viettel được xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc ẢNH: T.THỌ

Dự án Trung tâm R&D Viettel được đầu tư 10.000 tỉ đồng trên diện tích 13 ha. Công trình dự kiến hoàn thành vào 2030, gồm 6 tòa nhà thông minh, khép kín toàn bộ quy trình nghiên cứu - thiết kế - chế thử - sản xuất sản phẩm công nghệ cao made in Vietnam.

Từ làm chủ các công nghệ chế tạo các loại tên lửa, động cơ hành trình, các loại phương tiện bay không người lái (UAV), vệ tinh viễn thám, radar,… để tạo ra các sản phẩm khí tài quân sự đến nghiên cứu ứng dụng các công nghệ về dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây,… để phát triển các thiết bị, phần mềm, giải pháp, nền tảng, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường và phù hợp với xu thế công nghệ thế giới.

Công trình được áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong thiết kế và vận hành, tích hợp các yếu tố: thông minh, xanh, bền vững để vừa đáp ứng yêu cầu cao về mặt chuyên môn, vừa thân thiện với môi trường. Đây cũng là công trình được xây dựng với hệ thống bảo đảm an toàn và bảo mật tuyệt đối, được sử dụng công nghệ hiện đại nhất và được bảo vệ qua nhiều lớp.

Dự kiến trung tâm sẽ thu hút 2.500 nhân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã xác định trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất khí tài quân sự giúp hiện đại hóa quân đội, nâng cao sức chiến đấu và khả năng bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Trung tâm Dữ liệu lớn nhất miền Bắc sẽ vận hành vào quý 2/2026

Ngoài Trung tâm R&D, Viettel còn xây dựng Trung tâm Dữ liệu An Khánh trên diện tích 1,9 ha, tổng vốn đầu tư 17.500 tỉ đồng, công suất thiết kế 60 MW - kỳ vọng trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất miền Bắc. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ vận hành từ quý 2/2026 và đến năm 2030 sẽ nâng cấp thành Trung tâm Dữ liệu siêu quy mô (Hyperscale Data Center) thứ hai của Viettel.

Trung tâm Dữ liệu An Khánh được kỳ vọng trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất miền Bắc. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ vận hành từ quý 2/2026 ẢNH: T.THỌ

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn Uptime Tier III, tích hợp AI do Viettel phát triển, hệ thống an ninh 5 lớp và công nghệ làm mát hiện đại, đảm bảo vận hành xanh, bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero của Chính phủ. Đây sẽ là hạ tầng then chốt, phục vụ chuyển đổi số Chính phủ, Bộ Quốc phòng, doanh nghiệp lớn và triển khai trí tuệ nhân tạo ở quy mô quốc gia.

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết sẽ hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng vượt yêu cầu, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hai công trình sẽ được bảo đảm an toàn trong quá trình thi công và vận hành, là hạ tầng nghiên cứu hiện đại hôm nay và nền tảng bền vững cho thế hệ mai sau.

Trong năm 2025, Viettel đã triển khai xây dựng các loạt các công trình có ý nghĩa chiến lược như: Data Center Tân Phú Trung, Tòa nhà Viettel Đà Nẵng… góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng công nghệ hiện đại, đáp ứng mục tiêu phát triển quốc phòng và chuyển đổi số quốc gia.

Cả 2 công trình trọng điểm của Viettel có ý nghĩa nền tảng, khẳng định vai trò tiên phong của Viettel trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung vào các công nghệ chiến lược.