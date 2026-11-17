Hợp đồng được ký kết diễn ra sau khi INDOTEL phê duyệt kết quả trúng thầu của Viettel trong cuộc đấu thầu quốc tế do đơn vị này tổ chức. Theo đó Viettel được trao quyền sử dụng tổng cộng 240 MHz phổ tần số gồm các băng tần 700 MHz, 2300 MHz và C-Band cho mạng di động 4G/5G trong thời hạn 20 năm. Đây là cơ sở để doanh nghiệp phát triển mạng di động và băng rộng hiện đại.

Viettel sẽ đảm nhận các nghĩa vụ về đầu tư, triển khai cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ. INDOTEL sẽ giám sát việc tuân thủ các cam kết của các công ty trúng thầu và bảo vệ quyền lợi người dùng

Ảnh: Viettel

Như vậy, với việc ký kết hợp đồng nhượng quyền viễn thông với INDOTEL và được trao quyền sử dụng phổ tần số, Viettel đã chính thức được quyền kinh doanh viễn thông tại Cộng hòa Dominica.

Viettel lựa chọn Cộng hòa Dominica nhờ tiềm năng tăng trưởng, nhu cầu ngày càng tăng đối với kết nối tốc độ cao và dịch vụ số. Dự án cũng tiếp nối hành trình đầu tư của Viettel tại khu vực Mỹ Latin và Caribe, cụ thể là Peru và Haiti, với định hướng phát triển hạ tầng thông tin liên lạc bền vững.

Doanh nghiệp định hướng phát triển mạng lưới cùng năng lực vận hành để phục vụ người dân và doanh nghiệp Dominica trong dài hạn, đồng thời tuân thủ pháp luật sở tại và sự giám sát của Viện Viễn thông Cộng hòa Dominica (INDOTEL).

Gia nhập thị trường với vai trò một nhà mạng mới, Viettel Dominicana cam kết mang đến nhiều lựa chọn kết nối chất lượng cao cho người dân. Hạ tầng công nghệ 4G và 5G sẽ được xây dựng trên quy mô toàn quốc, không chỉ tập trung ở khu vực đô thị mà còn chủ động vươn tới các địa bàn xa xôi, thu hẹp khoảng cách số và hỗ trợ những khu vực còn hạn chế sóng liên lạc.

Ông Phạm Anh Đức, Chủ tịch Viettel Dominicana bày tỏ cam kết của công ty trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông và kỹ thuật số trên toàn lãnh thổ quốc gia. “Chúng tôi cam kết mang đến các dịch vụ viễn thông và kỹ thuật số chất lượng cao cho tất cả người dân Dominica. Chúng tôi mong muốn người dân ở thành phố và vùng nông thôn đều có cơ hội như nhau để sử dụng các dịch vụ này”, ông nhấn mạnh.