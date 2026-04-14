Viettel hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao nhanh chóng, thuận tiện

Nguồn: Viettel
14/04/2026 17:36 GMT+7

Chủ động đầu tư hạ tầng công nghệ, triển khai lực lượng hỗ trợ rộng khắp và mở rộng nhiều điểm phục vụ trên toàn quốc, Viettel đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để khách hàng thực hiện xác thực thông tin thuê bao theo quy định, bảo vệ SIM chính chủ và hạn chế nguy cơ gián đoạn liên lạc.

Từ ngày 15.4.2026, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN về xác thực thông tin đăng ký, sử dụng số thuê bao di động chính thức có hiệu lực trên toàn quốc. Theo quy định, số thuê bao di động cần được đối soát, xác thực đầy đủ 4 trường thông tin gồm: số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học ảnh khuôn mặt, bảo đảm trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu căn cước.

Xác định đây là quy định tác động tới số lượng lớn người dùng trên toàn quốc, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã chủ động triển khai sớm các giải pháp công nghệ để hỗ trợ khách hàng thực hiện xác thực thông tin thuê bao một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Trên ứng dụng My Viettel, Viettel đã tích hợp sẵn tính năng hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trực tuyến, giúp khách hàng có thể tự thao tác ngay tại nhà, không cần chờ đợi, không phải di chuyển nếu không cần thiết. Quy trình được thiết kế đơn giản, dễ thực hiện, hỗ trợ khách hàng hoàn tất các bước xác thực chỉ trong khoảng 3 phút.

Song song với việc triển khai giải pháp công nghệ, Viettel cũng huy động lực lượng nhân sự trên toàn hệ thống để hỗ trợ người dân một cách kịp thời, trực tiếp và rộng khắp.

Hàng nghìn điểm hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trên toàn quốc

