Viettel IDC hợp tác cùng VinAI và Qualcomm đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp AI

Buổi ký kết hợp tác giữa Viettel IDC, Công ty VinAl (thuộc Tập đoàn Vingroup) và Qualcomm

Theo đó, Viettel IDC sẽ tích hợp giải pháp của VinAI dựa trên nền tảng của Qualcomm vào danh mục sản phẩm và dịch vụ nhằm cung cấp giải pháp AI camera cho khách hàng của mình trong thời gian tới.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Hoàng Văn Ngọc - CEO của Viettel IDC cho biết: "Với kinh nghiệm nhiều năm cung cấp dịch vụ công nghệ trong mảng Trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, Viettel IDC luôn được khách hàng và đối tác ưu tiên hàng đầu lựa chọn; hợp tác chiến lược với VinAI và Qualcomm là bước đi mang tầm chiến lược của Viettel IDC, thể hiện vai trò hàng đầu tiến mạnh vào những mảng công nghệ mới, đặc biệt là lĩnh vực AI. Với sự hợp tác giữa ba bên này, đặc biệt khai thác tối đa thế mạnh kinh nghiệm của Viettel IDC, thiết bị giải pháp phần cứng của Qualcomm và đội chuyên gia giàu kinh nghiệm của VinAI, chúng tôi cam kết các khách hàng của chúng tôi tại Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ những giải pháp đột phá với chi phí rất hợp lý. Chúng tôi tin rằng việc ứng dụng AI sẽ sớm đi vào cuộc sống mỗi doanh nghiệp và người dân Việt Nam".

Ông Hoàng Văn Ngọc - CEO Viettel IDC phát biểu tại buổi lễ

Theo đó, Viettel IDC sẽ cung cấp dịch vụ giải pháp Camera AI theo mô hình B2B và B2B2C, dựa trên kinh nghiệm cung cấp 27.000 camera doanh nghiệp và đang lưu trữ dữ liệu gần 500.000 camera hộ gia đình tại Việt Nam. Khách hàng của Viettel IDC sẽ có cơ hội tiếp cận và sử dụng dịch vụ AI với chi phí hợp lý các giải pháp tiên tiến trên thị trường hiện nay. Viettel IDC là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong nước, có kinh nghiệm cung cấp cho doanh nghiệp hàng trăm nghìn camera lưu trữ dữ liệu chất lượng cao tại các Trung tâm dữ liệu hàng đầu Việt Nam, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Bùi Hải Hưng (Tổng giám đốc Công ty VinAI - Tập đoàn Vingroup) chia sẻ: "VinAI là đơn vị hàng đầu trong nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Chúng tôi đã thành công trong việc phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo tiết kiệm nhất cho các hệ thống quy mô lớn với hàng ngàn camera. Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, dịch vụ ứng dụng AI có thể được ứng dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp và hộ gia đình, góp phần mang tới sự an tâm, hiệu quả và tiết kiệm".

Ông Bùi Hải Hưng - Tổng giám đốc Công ty VinAI - Tập đoàn Vingroup chia sẻ

Sản phẩm và dịch vụ AI do VinAI phát triển bao gồm các phần mềm và công nghệ ứng dụng chạy trên nền tảng điện toán đám mây dùng để xử lý các tính năng Trí tuệ nhân tạo (AI). Các mô hình trí tuệ nhân tạo và các công nghệ thị giác máy tính tiên tiến của VinAI có khả năng phân tích chính xác dữ liệu hình ảnh của 150 luồng camera trên mỗi bộ vi xử lý để tự động phát hiện các hành vi đe dọa đến an ninh và an toàn trong khu vực được giám sát. Sản phẩm có thể triển khai trên quy mô lớn lên đến hàng chục ngàn camera, biến hệ thông camera thông thường trở nên thông minh với chi phí hợp lý, giúp tiết kiệm chi phí phần cứng lên đến 30%.

VinAI đã triển khai giải pháp AI trên hệ thống camera của Khu đô thị Vinhomes Smart City Hà Nội với quy mô triển khai lên đến hơn 9.000 luồng camera ở các khu vực trong nhà và ngoài trời... Hệ thống camera với giải pháp AI có thể giám sát liên tục tại các khu đô thị và đưa ra những phát hiện bất thường, gửi cảnh báo theo thời gian thực cho bộ phận an ninh. Hệ thống đã đem lại những lợi ích thiết thực cho khách hàng như góp phần nâng cao mức độ an toàn, đảm bảo việc tuân thủ các quy định chung của cư dân, hướng tới một chất lượng sống tiện nghi và hiện đại.

Qualcomm là một trong số những công ty công nghệ hàng đầu thế giới với một bề dày lịch sử về phát triển AI, bắt đầu với học máy sâu vào năm 2007. Qualcomm đã liên tục đầu tư vào AI và chính thức thành lập Qualcomm AI Research vào năm 2008 để tiến hành nghiên cứu phát triển mọi lĩnh vực AI. Điều này đã cho phép Qualcomm hợp tác chặt chẽ với cộng đồng AI để khám phá các lĩnh vực và ứng dụng đầy hứa hẹn khác của học máy với mục tiêu thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo để ra mắt các công nghệ ứng dụng AI. Qualcomm đã có mặt ở Việt Nam từ năm 2003 và có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật chuyên sâu về AI, sẵn sàng chia sẻ kiến thức và chuyên môn để hỗ trợ phát triển và thương mại hóa các giải pháp AI đa dạng cùng với các đối tác chiến lược như Viettel IDC và VinAI.

Ông Jim Cathey - Giám đốc Thương mại Toàn cầu Tập đoàn Qualcomm phát biểu tại sự kiện

Việc hợp tác với VinAI và Qualcomm là bước đi quan trọng thể hiện chiến lược của Viettel IDC trong việc đẩy mạnh hợp tác, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ nhằm mang đến những trải nghiệm tối ưu, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng, hướng tới mô hình "One-Stop shopping" (Một điểm đến cho mọi nhu cầu).