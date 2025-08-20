Viettel IDC ra mắt thương hiệu Vcloudia tại Campuchia, hiện thực hóa chiến lược Go Global

Đáp ứng nhu cầu hạ tầng số đang tăng nhanh

Mặc dù ngành dịch vụ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây tại Campuchia vẫn đang ở giai đoạn sơ khai - dự kiến đến năm 2027, quy mô thị trường điện toán đám mây bằng 1/3 so với Việt Nam - nhưng đây lại là thị trường sở hữu dư địa tăng trưởng rất lớn.

Các báo cáo ICT gần đây cho thấy, Campuchia đang bước vào giai đoạn bùng nổ dịch vụ số với tốc độ tăng trưởng hai con số mỗi năm, đặc biệt ở các lĩnh vực ngân hàng, thương mại điện tử, logistics và chính phủ điện tử. Nhu cầu về hạ tầng điện toán đám mây hiện đại, bảo mật và linh hoạt ngày càng gia tăng, nhất là từ khối doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo nghiên cứu của Ipsos, tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) của ngành điện toán đám mây tại Campuchia được dự báo đạt 17,1% vào năm 2027, tương đương quy mô khoảng 371 triệu USD.

Đất nước Chùa Tháp không chỉ tập trung đầu tư đồng bộ vào hạ tầng công nghệ, mà còn triển khai các chương trình quốc gia hướng tới ứng dụng những thành tựu tiên tiến nhất, từ điện toán đám mây đến trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó là các sáng kiến mạnh mẽ đến từ Chính phủ đã tạo nên một nền móng vững chắc, mở ra môi trường thuận lợi để các dịch vụ Cloud phát triển bứt phá, song hành cùng sự phát triển của nền kinh tế.

Trước làn sóng chuyển đổi số đang lan rộng, Viettel IDC chính thức ra mắt Vcloudia - hệ sinh thái Cloud mở và toàn diện. Vcloudia không chỉ mang theo năng lực công nghệ và kinh nghiệm vận hành trong hơn 17 năm qua từ hệ sinh thái Cloud của Viettel IDC tại Việt Nam, mà còn được thiết kế đặc thù, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp tại Campuchia.

Ông Lê Bá Tân - CEO Viettel IDC chia sẻ về chiến lược phát triển của Vcloudia tại thị trường Campuchia

Ông Lê Bá Tân, CEO Viettel IDC cho biết: "Go Global là một phần quan trọng trong chiến lược của chúng tôi. Viettel IDC kế thừa thành công từ Tập đoàn và tận dụng lợi thế của 10 thị trường quốc tế mà Viettel đã xây dựng. Campuchia là một trong những thị trường Viettel đầu tư, do đó chúng tôi đã có sự am hiểu nhất định về thị trường này, đồng thời có thể tận dụng hạ tầng sẵn có để triển khai dịch vụ nhanh nhất và phù hợp nhất dành cho các doanh nghiệp tại đây."

Hệ sinh thái Vcloudia gồm 5 trụ cột chính: Cloud Compute, Cloud Storage, Cloud Backup, Cloud Network và Cloud Security; giúp doanh nghiệp triển khai nhanh chóng, tối ưu chi phí đầu tư, và đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật khắt khe cho những lĩnh vực quan trọng như ngân hàng, tài chính, cơ quan nhà nước.

Đáng chú ý, lễ ra mắt Vcloudia tại Phnom Penh còn có sự tham dự của đại diện Qualcomm – tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Trong thời gian tới, Viettel IDC và Qualcomm sẽ đồng hành cung cấp nền tảng và giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) cho cộng đồng doanh nghiệp Campuchia, hỗ trợ các tổ chức khai thác hiệu quả dữ liệu, tối ưu vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Khởi đầu cho hành trình Go Global

Hiện tại, Viettel IDC sở hữu 9 trung tâm dữ liệu tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn ANSI/TIA-942 Rated 3, áp dụng các chứng chỉ bảo mật quốc tế như ISO 27017, ISO 27001, ISO 27018, PCI DSS,... kết hợp cùng hạ tầng triển khai tại các thị trường bản địa. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để Viettel IDC xây dựng chiến lược vươn ra thị trường quốc tế, từng bước thiết lập mạng lưới hạ tầng số khu vực.

"Việc ra mắt Vcloudia tại Campuchia chỉ là khởi đầu. Chúng tôi cam kết đồng hành, đóng góp giá trị lâu dài cho nền kinh tế Campuchia nói chung và kinh tế số nói riêng, như cách mà công ty đã bền bỉ đồng hành cùng sự phát triển của kinh tế Việt Nam gần 20 năm qua. Chúng tôi cũng hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ Cloud hàng đầu khu vực, bắt đầu từ Đông Nam Á," đại diện Viettel IDC khẳng định.

Vcloudia là hệ sinh thái điện toán đám mây mở và toàn diện, được phát triển riêng cho thị trường Campuchia

Trong kỷ nguyên số hiện nay, Cloud vừa là động lực kinh tế, vừa là nền tảng đảm bảo chủ quyền dữ liệu. Vcloudia không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, mà còn tạo ra những giá trị lan tỏa cho nền kinh tế số của Campuchia - một hạ tầng số vững chắc, vì tương lai phát triển chung.

Sự kiện tại Phnom Penh không chỉ đánh dấu bước ngoặt của Viettel IDC mà còn góp phần khẳng định năng lực cạnh tranh của công nghệ Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, những giải pháp Cloud được triển khai phù hợp cho từng thị trường sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số.