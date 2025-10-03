Viettel IDC trở thành đối tác hạng cao nhất của Broadcom

Viettel IDC vừa chính thức công bố trở thành Pinnacle Partner – cấp độ cao nhất trong Chương trình Broadcom Advantage Partner dành cho các nhà cung cấp dịch vụ Cloud trên nền tảng VMware tại thị trường Đông Nam Á. Cột mốc này cho phép Viettel IDC mang đến cộng đồng doanh nghiệp khu vực các dịch vụ VMware Cloud Foundation (VCF) toàn diện, bao gồm cả Sovereign Cloud – giải pháp đảm bảo lưu trữ dữ liệu trong nước và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp lý.

Ông Lê Bá Tân, Giám đốc Viettel IDC, chia sẻ: "Việc trở thành đối tác hạng cao nhất của Broadcom là sự công nhận quốc tế cho năng lực của Viettel IDC, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành của chúng tôi cùng doanh nghiệp Việt Nam và khu vực. Trên nền tảng VMware Cloud và VCF 9.0, chúng tôi mong muốn mang đến nhiều cơ hội phát triển với các dịch vụ và ứng dụng công nghệ hiện đại. Không chỉ tập trung vào thị trường trong nước, Viettel IDC đặt mục tiêu mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á, hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc trong hành trình chuyển đổi số".

Viettel IDC trở thành Pinnacle Partner của Broadcom tại Đông Nam Á ẢNH: VIETTEL IDC

VMware Cloud Foundation (VCF) được xem là nền tảng tiêu chuẩn cho đám mây riêng tư (private cloud) hiện đại. VCF mang đến một mô hình vận hành thống nhất, kết nối xuyên suốt từ trung tâm dữ liệu, hạ tầng biên đến hệ thống cloud do các đối tác là nhà cung cấp dịch vụ cloud của VMware quản lý. Nền tảng này kết hợp tính linh hoạt và khả năng mở rộng của đám mây công cộng (public cloud) với tính bảo mật, hiệu năng, khả năng kiểm soát kiến trúc và tối ưu chi phí sở hữu của môi trường on-premises. VCF hỗ trợ đồng bộ mọi loại ứng dụng – từ truyền thống, hiện đại đến AI – trên một nền tảng duy nhất với khả năng quản trị và kiểm soát tập trung.

Đại diện Broadcom chia sẻ:"Là Pinnacle Partner, Viettel IDC với bề dày chuyên môn và kinh nghiệm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi sang private cloud hiện đại. Với VCF, khách hàng không chỉ rút ngắn thời gian đổi mới sáng tạo, kiểm soát chi phí hiệu quả hơn mà còn đảm bảo chủ quyền dữ liệu, tăng cường an ninh và khả năng tuân thủ ở quy mô lớn. Sự đồng hành của các đối tác Pinnacle sẽ giúp khách hàng khai thác tối đa giá trị mà nền tảng VCF mang lại".

Pinnacle là cấp cao nhất trong hệ thống Broadcom Advantage Partner Program, dành cho những đối tác chiến lược có mức đầu tư lớn, sở hữu nhiều chứng chỉ chuyên môn, đạt thành tích nổi bật về doanh thu, dịch vụ và có phạm vi hoạt động quốc tế. Dấu mốc này thể hiện năng lực công nghệ vượt trội cùng khả năng giải quyết những thách thức phức tạp nhất của khách hàng.

Về Viettel IDC

Thành lập năm 2008, Viettel IDC là nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây hàng đầu Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel). Với sứ mệnh kiến tạo hạ tầng số đạt chuẩn quốc tế, Viettel IDC đã và đang đồng hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan nhà nước trong hành trình chuyển đổi số.

Hiện Viettel IDC vận hành 9 trung tâm dữ liệu hiện đại đạt các tiêu chuẩn quốc tế như ANSI/TIA-942-B:2017 Rated 3, ISO 27001:2022, ISO 27017, ISO 27018, PCI DSS. Với cam kết SLA 99,99%, công ty bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, liên tục và bảo mật cao cho khách hàng tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Hệ sinh thái gần 60 dịch vụ Cloud của Viettel IDC bao gồm IaaS, PaaS, SaaS và các dịch vụ quản lý, mang đến những giải pháp linh hoạt, an toàn và dễ dàng mở rộng, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian triển khai và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Việc trở thành đối tác hạng cao nhất của Broadcom tại Đông Nam Á là cột mốc quan trọng khẳng định vị thế Viettel IDC trên bản đồ công nghệ khu vực. Đây cũng là bước tiến lớn trong chiến lược "Go Global" – kết nối công nghệ tiên tiến của thế giới với nhu cầu thực tiễn tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của hạ tầng số quốc gia./.