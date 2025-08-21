Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Viettel khai trương mạng 5G đầu tiên tại Timor-Leste

Thành Luân
Thành Luân
21/08/2025 20:22 GMT+7

Ngày 21.8, tại thủ đô Dili, trong lễ kỷ niệm 13 năm kinh doanh tại Timor-Leste, Viettel với thương hiệu Telemor đã chính thức khai trương dịch vụ 5G.

Sau 13 năm kinh doanh, Telemor là nhà mạng số 1 về thị phần cả về di động, ví điện tử và siêu ứng dụng tại Timor-Leste, trong đó thị phần di động vươn lên vị trí số 1 chỉ sau 1 năm, kinh doanh có lãi chỉ trong 6 tháng hoạt động. 

Đây là dự án đầu tư hiệu quả của Viettel với tỷ lệ hoàn vốn ~ 215% và là công ty duy nhất tại Timor-Leste có hạ tầng cáp quang phủ khắp đất nước. Telemor đồng thời là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách quốc gia với tổng số hơn 41 triệu USD, tạo việc làm ổn định cho hơn 2.000 lao động nước sở tại.

Viettel khai trương mạng 5G đầu tiên tại Timor-Leste - Ảnh 1.

Viettel vừa khai trương mạng 5G đầu tiên tại Timor-Leste

Ảnh: CTV

Trong hành trình của mình, Viettel Timor vinh dự nhận 6 bằng khen của Chính phủ Timor-Leste và 15 giải thưởng quốc tế danh giá, khẳng định vị thế của một thương hiệu viễn thông hàng đầu tại quốc gia này.

Nhân sự kiện kỷ niệm 13 năm kinh doanh và khai trương 5G, Telemor cũng tổ chức triển lãm "5G kết nối tương lai", đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mang công nghệ tiên tiến nhất đến với khách hàng.

Không chỉ phổ cập viễn thông, Viettel Timor luôn thể hiện sứ mệnh dẫn dắt về công nghệ. Năm 2017, Telemor trở thành nhà mạng đầu tiên cung cấp dịch vụ 4G; năm 2018 giới thiệu ứng dụng tivi di động và ví điện tử đầu tiên tại Timor-Leste; năm 2020, phát hành Kakoak - siêu ứng dụng đầu tiên tại Timor-Leste; năm 2024 tiên phong cung cấp dịch vụ eSIM và đến ngày 21.8.2025, là nhà mạng đầu tiên chính thức khai trương dịch vụ 5G.

Viettel khai trương mạng 5G đầu tiên tại Timor-Leste - Ảnh 2.

Ngay từ những ngày đầu kinh doanh, Viettel Timor xác định phổ cập viễn thông cho người dân thông qua giá cước rẻ, phát SIM miễn phí, hạ tầng mạng lưới phủ 96% cả nước

Ảnh: CTV

Cũng tại sự kiện, ông Vũ Đức Nguyên - Tổng giám đốc Viettel Timor cam kết: "Chúng tôi sẽ đưa hạ tầng 5G trở thành con đường cao tốc dữ liệu, kết nối vạn vật không rào cản, không giới hạn và tạo ra những đổi thay tích cực trong mọi khía cạnh của đời sống số, từ chính phủ số, tài chính số, giao thông số, giáo dục số, y tế số... Tất cả cộng hưởng thành nền tảng vững chắc cho người dân Timor-Leste trên con đường hội nhập, để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số".

Khám phá thêm chủ đề

Viettel Viettel Timor 5G Mạng lưới
Bình luận (0)

