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    Viettel mở kho quà 220 tỉ đồng trên Tammi mừng 22 năm kinh doanh di động

    Nguồn: Viettel
    Nguồn: Viettel
    Nhân dịp kỷ niệm 22 năm gia nhập thị trường thông tin di động, Viettel Telecom triển khai chương trình tri ân với tổng giá trị quà tặng công bố lên tới 220 tỉ đồng trên ứng dụng Viettel Tammi, diễn ra từ ngày 15.10 đến 21.10.2026.
    Viettel mở kho quà 220 tỉ đồng trên Tammi mừng 22 năm kinh doanh di động- Ảnh 1.

    Trong tuần lễ sinh nhật, khách hàng di động Viettel trả trước và trả sau có thể truy cập mục "Giỏ quà Tammi" để nhận thưởng mỗi ngày, với giá trị tối đa 220.000 đồng/thuê bao/ngày. Khoản tiền khuyến mại có thời hạn sử dụng 24 giờ kể từ khi nhận thành công.

    Khách hàng trả trước đăng ký các gói cước 5G thuộc danh sách áp dụng trên Tammi trong thời gian này được hoàn 22% giá trị gói cước vào tài khoản khuyến mại data, sử dụng trong 15 ngày. Riêng ngày 15.10, thuê bao trả trước nạp thẻ qua tất cả các kênh được tặng 22% giá trị nạp, gồm 11% vào tài khoản gọi nội mạng và 11% vào tài khoản data; ưu đãi có hạn dùng 15 ngày.

    Bên cạnh đó, khách hàng có cơ hội nhận voucher Tammi Xu mỗi ngày thông qua Viettel++ tích hợp trên ứng dụng, với các mệnh giá từ 2.200 đến 2,2 triệu xu. Xu có thể đổi lấy voucher di chuyển, mua sắm, ăn uống, du lịch và giải trí trên kho ưu đãi của Tammi.

    Viettel Tammi là nền tảng liên lạc và tiện ích số do Viettel phát triển, tích hợp gần 50 tiện ích. Theo Viettel, ứng dụng hiện có gần 20 triệu lượt cài đặt và người dùng.

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