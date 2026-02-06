Viettel Money: Cách một nền tảng tài chính số đi vào đời sống của người Việt

Theo định hướng chiến lược của Chính phủ về tài chính toàn diện và chuyển đổi số quốc gia, các nền tảng tài chính số đang dần trở thành kênh hỗ trợ hiệu quả giúp người dân không chỉ tiếp cận các dịch vụ tài chính số cơ bản, mà còn thuận tiện hơn trong việc thụ hưởng an sinh xã hội và trải nghiệm các dịch vụ công trên môi trường số. Trong bức tranh chung đó, cách mỗi nền tảng lựa chọn để mở rộng vai trò và giá trị của mình trong đời sống xã hội đang trở thành yếu tố đáng chú ý.

Trong bối cảnh đó, Tổng công ty Dịch vụ Tài chính số Viettel lựa chọn phát triển Viettel Money trở thành một nền tảng tài chính số có khả năng triển khai trên phạm vi toàn quốc. Kế thừa lợi thế hạ tầng của Tập đoàn Viettel, cùng đội ngũ kỹ sư 100% người Việt, Viettel Money có nền tảng công nghệ và năng lực tổ chức toàn trình để phục vụ người dân ở mọi khu vực, dù là đô thị hay miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa.

Đội ngũ Viettel Money ứng dụng các công nghệ quốc tế để sáng tạo nên các giải pháp tài chính số dễ sử dụng, chi phí hợp lý cho người Việt

Hiện nay, hệ sinh thái tài chính số Viettel Money cung cấp hơn 350 dịch vụ từ thanh toán số đến tài chính số (tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm số…), phục vụ gần 30 triệu người dùng trên toàn quốc. Bên cạnh nhóm người dùng sinh sống tại các đô thị lớn, nền tảng này còn hướng tới người dùng phổ thông, bao gồm cả những người chưa có tài khoản ngân hàng hoặc ít tiếp cận dịch vụ tài chính số, ở nhiều khu vực và điều kiện sống khác nhau.

Song song với sản phẩm, Viettel Money chú trọng cải thiện trải nghiệm trên ứng dụng thông qua các giải pháp hỗ trợ người dùng như chatbot AI giải đáp nhanh các thắc mắc phổ biến, hệ thống phân tích dữ liệu và Customer 360 giúp hiểu rõ nhu cầu người dùng và các gợi ý dịch vụ được cá nhân hóa theo từng nhóm nhu cầu. Thay vì bổ sung nhiều tính năng phức tạp, nền tảng này ưu tiên tối ưu những trải nghiệm sử dụng thực tế, để người dùng dễ thao tác và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Những nỗ lực này được phản ánh qua loạt giải thưởng trong nước và quốc tế mà Viettel Money đạt được trong năm 2025, từ ABF Retail Banking Awards, TM Forum's Excellence Awards… đến các giải thưởng trong nước như: Chuyển đổi số Việt Nam, Better Choice Awards… Các thành tích này không chỉ mang ý nghĩa vinh danh, mà còn cho thấy cách Viettel Money tạo ra giá trị phù hợp với thị trường Việt Nam và nhu cầu của số đông người dùng.

Viettel Money được vinh danh tại các giải thưởng trong nước và quốc tế năm 2025, ghi nhận nỗ lực phát triển công nghệ và tài chính toàn diện

Bên cạnh kinh doanh, Viettel Money hiện còn tham gia vào nhiều chương trình gắn với chuyển đổi số dịch vụ công và số hóa an sinh xã hội trên phạm vi toàn quốc. Nền tảng hiện là kênh thanh toán chính thức trên cổng dịch vụ công quốc gia, cũng như giữ vai trò nguồn tiền thanh toán trên các ứng dụng chính quyền điện tử iHanoi, Hue-S… giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính, hay nhận trợ cấp an sinh xã hội. Đơn vị cũng trở thành một trong những ứng dụng tài chính số đầu tiên liên kết với VNeID, để mở rộng kênh thụ hưởng an sinh xã hội cho người Việt.

Viettel Money được người dùng sử dụng trong nhiều nhu cầu số, từ các tiện ích thiết yếu như đóng hóa đơn điện - nước - internet, thanh toán dịch vụ công đến các nhu cầu thanh toán giao thông số, bảo hiểm xã hội

Trong lĩnh vực giao thông, doanh nghiệp phối hợp ePass hỗ trợ chuyển đổi tài khoản giao thông theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và chuẩn hóa quy trình thu phí không dừng.

Sự phát triển đáng chú ý của Viettel Money năm 2025 còn mở ra mô hình fintech đang dần hình thành tại Việt Nam: Gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội và phù hợp với các định hướng phát triển quốc gia. Từ đó, vai trò của các nền tảng tài chính số Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo của nền kinh tế số ngày càng trở nên rõ nét hơn - không chỉ ở quy mô hoạt động, mà còn ở khả năng xây dựng niềm tin, chuẩn hóa trải nghiệm và nâng cao đời sống - an sinh xã hội cho người Việt. Đồng thời, những mô hình như Viettel Money cũng góp phần định hình hướng đi cho fintech Việt theo hướng phát triển bền vững, lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm và gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số quốc gia.