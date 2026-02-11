Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Viettel phủ sóng 5G toàn quốc, tung gói TET26 giúp người dân đón tết vẹn toàn

Nguồn: Viettel
11/02/2026 11:31 GMT+7

Chào đón tết Nguyên đán 2026, Viettel công bố ra mắt gói cước chuyên biệt TET26 trong bối cảnh mạng 5G Viettel đã phủ sóng 100% tỉnh, thành phố, cũng như toàn bộ các lễ hội, sự kiện lớn trên cả nước.

Sự kết hợp giữa hạ tầng kỹ thuật mạnh nhất từ trước đến nay và sản phẩm dịch vụ tối ưu giúp người dân tận hưởng mùa tết với kết nối tốc độ cao, giải trí mượt mà trên mọi hành trình du xuân.

Tết Nguyên đán 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi mạng Viettel đã phủ khắp mọi nơi. Trên nền tảng hạ tầng vững chắc với 30.000 trạm BTS 5G được vận hành (tăng gấp 5 lần so với năm 2025), Viettel tự tin ra mắt gói cước TET26 như một giải pháp toàn diện để khách hàng khai thác tối đa sức mạnh của mạng lưới thế hệ mới.

Viettel phủ sóng 5G toàn quốc, tung gói TET26 giúp người dân đón tết vẹn toàn- Ảnh 1.

Với dự báo 7,2 triệu lượt người di chuyển trong kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày, nhu cầu kết nối không chỉ dừng lại ở gọi thoại mà còn là chia sẻ dữ liệu tốc độ cao. Gói cước TET26 cung cấp 26GB data và 260 phút gọi nội mạng , được bảo đảm bởi mạng lưới 5G rộng khắp, giúp người dân dù đang trên hành trình về quê, đi du lịch hay tại các điểm tập trung đông người vẫn có thể livestream, gọi video sắc nét và không gián đoạn.

Thông tin chi tiết gói cước TET26:

  • Giá cước: 50.000 đồng/5 ngày.
  • Ưu đãi:
  1.  26GB data tốc độ cao (trải nghiệm tốt nhất trên hạ tầng 5G). 
  2. 260 phút gọi nội mạng miễn phí.
  3. Miễn phí gói TV360 Đặc biệt.
  • Thời gian triển khai: Từ nay đến hết 3.3.2026.
  • Cách đăng ký: Soạn tin TET26 gửi 191.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website http://vietteltelecom.vn, ứng dụng MyViettel hoặc liên hệ tổng đài 198 (miễn phí).

