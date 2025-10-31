Viettel ra mắt gói cước GIGA - Siêu tốc độ cho mọi trải nghiệm

Với thông điệp Siêu tốc độ cho mọi trải nghiệm - Gói cước Viettel GIGA mang đến tốc độ tối thiểu 1Gbps. Ứng dụng công nghệ truyền dẫn XGSPON, Viettel GIGA đảm bảo kết nối mượt mà ngay cả khi nhiều thiết bị hoạt động, đồng thời đáp ứng hoàn hảo cho các nhu cầu livestream ổn định, chơi game và cloud gaming mượt mà, giải trí, xem phim trên nhiều thiết bị đồng thời, tải và sao lưu dữ liệu tốc độ cao, vận hành camera an ninh và hệ sinh thái nhà thông minh liền mạch.

Bên cạnh đó, với giá chỉ từ 320.000 đồng/tháng, Viettel hướng tới phổ cập internet siêu tốc đến mọi hộ gia đình Việt Nam. "Chúng tôi tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng và công nghệ, Viettel sẽ đưa internet siêu tốc đến gần hơn với từng ngôi nhà, từng doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về 1Gbps vào năm 2030", ông Hoàng Trung Thành, Tổng giám đốc Viettel Telecom chia sẻ.

Không chỉ ra mắt GIGA, Viettel Telecom còn hỗ trợ thay thiết bị WiFi cũ bằng WiFi 6 – công nghệ mới giúp tăng tốc độ, cải thiện vùng phủ sóng và độ ổn định khi nhiều thiết bị truy cập cùng lúc. Viettel cũng đang chuẩn bị triển khai WiFi 7 vào năm 2026, sẵn sàng cho kỷ nguyên kết nối không giới hạn.