Viettel ra mắt gói cước trả sau nhiều tiện ích với chi phí từ 200.000 đồng/tháng

Với gói cước này, lần đầu tiên Viettel mang đến cho các khách hàng một trải nghiệm viễn thông toàn diện, đẳng cấp và khác biệt, đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng.

Hòa mạng gói cước NINE với mức chi phí từ 200.000 đồng/tháng, khách hàng không chỉ được cung cấp dịch vụ trọn gói nghe gọi và lướt web với lưu lượng data không giới hạn mà đi kèm là 1 hệ sinh thái các tiện ích và đặc quyền ưu tiên trải nghiệm những công nghệ mới nhất, giúp cho cuộc sống thuận tiện hơn.

Cụ thể, khách hàng sử dụng gói cước NINE sẽ được truy cập data với tốc độ cao hơn 10 lần, miễn phí truy cập dữ liệu trên các ứng dụng phổ biến như TikTok, YouTube, Facebook, Spotify; được lưu trữ dữ liệu an toàn, tiện lợi thông qua Cloud MyBox. Đặc biệt khách hàng NINE sẽ được sử dụng các dịch vụ ưu tiên với các giá trị lợi ích ngoài viễn thông: kho quà Viettel++ riêng, được sử dụng phòng chờ sân bay miễn phí...

Chưa hết, đặc quyền của khách hàng khi trở thành thành viên của NINE là sẽ được trải nghiệm tốc độ 5G sớm nhất, tiên phong trong công nghệ kết nối di động hiện đại và mạnh mẽ nhất tại Việt Nam hiện nay.

Ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm kinh doanh dịch vụ di động, gói cước trả sau NINE tiếp tục thể hiện cam kết của Viettel: luôn tiên phong cung cấp các sản phẩm đột phá và khác biệt, ứng dụng những công nghệ mới nhất, tiện ích nhất phục vụ khách hàng.

Thông tin thêm về hệ gói cước NINE và cách đăng ký dịch vụ vui lòng truy cập hub.vietteltelecom.vn/ hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 198.