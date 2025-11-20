Viettel Solutions tăng tốc triển khai Bệnh án điện tử, thúc đẩy y tế thông minh

Nền tảng từ năng lực làm chủ công nghệ

Tính đến nay, khoảng 70% các bệnh viện công lập trên toàn quốc đã hoàn thành việc triển khai hệ thống Bệnh án điện tử (EMR), bước tiến đáng kể tính từ tháng 3.2025. Theo yêu cầu đã nêu trong chỉ thị 03 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, toàn ngành y tế phải hoàn tất việc chuyển đổi số trong công tác quản lý hồ sơ bệnh án trước ngày 30.9 cùng năm.

Để đáp ứng yêu cầu cấp bách về tiến độ và quy mô, các đơn vị triển khai, trong đó có Viettel Solutions, đã phải huy động nguồn lực lớn trên toàn quốc. Tại nhiều địa phương như Gia Lai hay Hòa Bình, nhiều hệ thống EMR đã hoạt động ổn định, giúp ghi nhận và lưu trữ an toàn hàng triệu lượt khám chữa bệnh mỗi năm.

Triển khai Bệnh án điện tử trở thành nền tảng chủ chốt để ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động khám, chữa bệnh cũng như đặt nền móng cho mô hình bệnh viện thông minh Ảnh: CTV

Thành công bước đầu đến từ khả năng làm chủ công nghệ, cho phép tùy biến giải pháp phù hợp với đặc thù của từng cơ sở y tế địa phương. Đối với cơ sở lớn, mô hình "Enterprise EMR" với khả năng quản lý phức tạp được áp dụng. Trong khi đó, các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện quy mô nhỏ hơn lại được triển khai mô hình "Ready-to-Use EMR" linh hoạt và dễ tiếp cận. Chiến lược ấy đã giúp Viettel Solutions triển khai thành công EMR tại hơn 200 cơ sở y tế trong thời gian ngắn.

Bên cạnh giải pháp phần mềm, thách thức lớn nhất nằm ở việc thay đổi thói quen vận hành và nâng cao kỹ năng công nghệ cho đội ngũ y bác sĩ. Hàng chục khóa đào tạo thực tế được tổ chức, với sự đồng hành trực tiếp của đội ngũ kỹ sư công nghệ ngay trong từng ca khám, giúp bác sĩ làm quen và tin tưởng vào hệ thống mới.

Từ dữ liệu số đến bệnh viện thông minh

Ngoài lợi ích thay thế hồ sơ giấy, giá trị cốt lõi của bệnh án điện tử nằm ở quá trình tạo ra nguồn dữ liệu y tế khổng lồ, chuẩn hóa và có khả năng liên thông. Đây chính là "nguồn nhiên liệu" quý giá để phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế, một hướng đi chiến lược mà Viettel Solutions đang tập trung nghiên cứu.

Khi dữ liệu được số hóa, AI có thể hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định chẩn đoán nhanh và chính xác hơn, cảnh báo sớm các nguy cơ sức khỏe cho người bệnh, đề xuất phác đồ điều trị cá nhân hóa. Bên cạnh đó, công nghệ này còn đóng vai trò như một "trợ lý y khoa toàn cầu", giúp chia sẻ tri thức chuyên môn từ tuyến trung ương xuống tuyến xã, phường... góp phần thu hẹp khoảng cách về chất lượng chăm sóc sức khỏe giữa các vùng miền.

Ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Khách hàng Y tế - Giáo dục của Viettel Solutions nhận định: "Sau giai đoạn này, 100% cơ sở y tế sẽ ứng dụng hồ sơ bệnh án điện tử, giúp tiết kiệm chi phí vận hành của bệnh viện cũng như tăng cường năng lực quản trị, qua đó thúc đẩy việc lấy người dân làm trung tâm trong việc khám và chữa bệnh".

Mô hình bệnh viện thông minh không phải đích đến cố định, mà là một quá trình chuyển đổi liên tục. Bắt đầu từ việc số hóa cơ bản với EMR, các bệnh viện sẽ tiến tới kết nối liên thông hệ thống phần mềm và xa hơn là đạt đến cấp độ tự động hóa, thông minh hóa cao.