Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Viettel tung 80 triệu ưu đãi mừng đại lễ 2.9

Nguồn: Viettel
Nguồn: Viettel
20/08/2025 15:46 GMT+7

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Tổng Công ty Viễn thông Viettel triển khai chương trình ‘Kết nối trọn niềm vui - Mừng 2.9’ với 80 triệu ưu đãi cho khách hàng toàn quốc.

Theo đó, từ 19.8.2025, Viettel ra mắt gói 5G29 - chỉ với 29.000 đồng, khách hàng nhận được 12 GB data/3 ngày (4 GB/ngày), kèm 80 phút gọi gọi (70 phút nội mạng Viettel, 10 phút ngoài mạng Viettel) và 80 SMS. Đặc biệt, từ 19.8 - 2.9, Viettel tăng dung lượng data lên gấp đôi: 24GB/3 ngày. Đăng ký nhanh: soạn 5G29 gửi 191. Người dùng gói 5G29 còn được miễn phí xem các bộ phim lịch sử trên ứng dụng TV360 (Bao giờ cho đến tháng 10, Hà Nội 12 ngày đêm…), cũng như trực tiếp theo dõi livestream lễ diễu binh 2.9 và các chương trình đặc sắc khác ngay trên điện thoại.

Ngoài ra, trong ngày 2.9, khách hàng Viettel sẽ được tặng 29% giá trị tất cả thẻ nạp, tiền khuyến mại sử dụng truy cập data trong 15 ngày. Từ 25.8 - 8.9.2025, người dùng sẽ được tặng ngay 50% lưu lượng data khi đăng ký gói cước Roaming tại 8 quốc gia/vùng lãnh thổ: Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), UAE, Nga và Úc và không giới hạn số lần áp dụng.

Viettel tung 80 triệu ưu đãi mừng đại lễ 2.9 - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, khách hàng đăng ký mới dịch vụ Internet cố định từ ngày 5.8 - 30.9.2025 được giảm 29.000 đồng/tháng. Nếu đóng cước trước, tổng mức giảm lên tới 348.000 đồng cho gói 12 tháng. Viettel còn tặng 80.000 điểm Viettel++ cho toàn bộ khách hàng có mức tiêu dùng từ 10.000 đồng/tháng trong các tháng 5, 6, 7.2025. Với toàn bộ 80.000 điểm, khách hàng có thể đổi voucher trị giá đến 200.000 đồng, thoải mái sử dụng cho các dịch vụ quen thuộc như Grab, Xanh SM, Winmart, Katinat,…

Còn rất nhiều ưu đãi khác Viettel dành tặng khách hàng dịp này. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 18008098 để được hỗ trợ trực tiếp.

Khám phá thêm chủ đề

Viettel 80 triệu ưu đãi Quốc khánh Gói cước mạng viettel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận