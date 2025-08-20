Viettel tung 80 triệu ưu đãi mừng đại lễ 2.9

Theo đó, từ 19.8.2025, Viettel ra mắt gói 5G29 - chỉ với 29.000 đồng, khách hàng nhận được 12 GB data/3 ngày (4 GB/ngày), kèm 80 phút gọi gọi (70 phút nội mạng Viettel, 10 phút ngoài mạng Viettel) và 80 SMS. Đặc biệt, từ 19.8 - 2.9, Viettel tăng dung lượng data lên gấp đôi: 24GB/3 ngày. Đăng ký nhanh: soạn 5G29 gửi 191. Người dùng gói 5G29 còn được miễn phí xem các bộ phim lịch sử trên ứng dụng TV360 (Bao giờ cho đến tháng 10, Hà Nội 12 ngày đêm…), cũng như trực tiếp theo dõi livestream lễ diễu binh 2.9 và các chương trình đặc sắc khác ngay trên điện thoại.

Ngoài ra, trong ngày 2.9, khách hàng Viettel sẽ được tặng 29% giá trị tất cả thẻ nạp, tiền khuyến mại sử dụng truy cập data trong 15 ngày. Từ 25.8 - 8.9.2025, người dùng sẽ được tặng ngay 50% lưu lượng data khi đăng ký gói cước Roaming tại 8 quốc gia/vùng lãnh thổ: Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), UAE, Nga và Úc và không giới hạn số lần áp dụng.

Bên cạnh đó, khách hàng đăng ký mới dịch vụ Internet cố định từ ngày 5.8 - 30.9.2025 được giảm 29.000 đồng/tháng. Nếu đóng cước trước, tổng mức giảm lên tới 348.000 đồng cho gói 12 tháng. Viettel còn tặng 80.000 điểm Viettel++ cho toàn bộ khách hàng có mức tiêu dùng từ 10.000 đồng/tháng trong các tháng 5, 6, 7.2025. Với toàn bộ 80.000 điểm, khách hàng có thể đổi voucher trị giá đến 200.000 đồng, thoải mái sử dụng cho các dịch vụ quen thuộc như Grab, Xanh SM, Winmart, Katinat,…

Còn rất nhiều ưu đãi khác Viettel dành tặng khách hàng dịp này. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 18008098 để được hỗ trợ trực tiếp.