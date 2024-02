Tại Hội nghị Di động thế giới (MWC) 2024 diễn ra tại Tây Ban Nha từ 26 - 29.2, Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông Quân đội (Viettel) và Intel - Công ty công nghệ hàng đầu thế giới về vi xử lý đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng tốc nghiên cứu, phát triển và sản xuất công nghệ tiên tiến phục vụ hạ tầng số, xã hội số tương lai.



Viettel và Intel ký kết hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao và hạ tầng số T.H

Theo biên bản ghi nhớ, Viettel và Intel sẽ phát triển các khái niệm, thử nghiệm thực tế và triển khai dịch vụ thương mại cho các dòng sản phẩm, giải pháp thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), 5G, thiết bị thông minh, nền tảng tính toán và trung tâm dữ liệu (data center).

Intel sẽ đồng hành với Viettel cung cấp các tư vấn kỹ thuật, cùng nhau tối ưu hóa hiệu suất và cho Viettel quyền tiếp cận sớm các phần cứng, phần mềm mới phát triển của Intel trong quá trình hợp tác.

4 lĩnh vực cụ thể mà hai bên sẽ triển khai gồm: nghiên cứu phát triển công nghệ và giải pháp AI và 5G; nghiên cứu phát triển và sản xuất thiết bị thông minh và nền tảng tính toán; sáng kiến triển khai hạ tầng trung tâm dữ liệu tối ưu dành riêng cho AI và 5G; tăng cường hợp tác trao đổi lãnh đạo cấp cao về công nghệ và đào tạo, phát triển hệ sinh thái chung và tiếp cận các thị trường mới.

Đây là những nền tảng công nghệ quan trọng hàng đầu hiện nay trên thế giới, giúp hai bên sẵn sàng cho giai đoạn phát triển bùng nổ hạ tầng số phục vụ xã hội số.

Hợp tác giữa Viettel và Intel sẽ tác động tích cực đến cuộc sống của người dân và hỗ trợ phát triển bền vững tại Việt Nam T.H

Ông Dan Rodriguez, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nhóm nền tảng mạng Tập đoàn Intel, chia sẻ: "Viettel đạt được những thành tựu tuyệt vời về công nghệ trong thúc đẩy hệ thống mạng truy cập vô tuyến mở (O - RAN) và trong phát triển lõi 5G SA (5G độc lập, không phụ thuộc vào hạ tầng mạng 4G LTE). Hợp tác giữa Viettel và Intel sẽ mang tác động tích cực đến cuộc sống của người dân và hỗ trợ các nỗ lực phát triển bền vững tại Việt Nam".

Trước đó, trong khuôn khổ MWC 2024, Viettel đã ký biên bản ghi nhớ về việc triển khai dịch vụ API (giao diện lập trình ứng dụng) theo sáng kiến Cổng mở của Hiệp hội Khai thác di động toàn cầu - GSMA Open Gateway.

Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) - đơn vị thành viên Viettel và Palo Alto Networks (Palo Alto) - công ty an ninh mạng đa quốc gia của Mỹ đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển giải pháp an ninh, an toàn cho điện toán đám mây.