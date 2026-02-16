Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Vikki Bank trao giải 1 ký vàng và 10 giải thưởng khác trong chương trình tiết kiệm

Thông tin dịch vụ
16/02/2026 19:00 GMT+7

Ngày 14.2.2026, tại TP.HCM, Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) vừa tổ chức lễ trao thưởng cho các khách hàng may mắn trúng giải trong chương trình 'Tiết kiệm Vikki - Trúng vàng ký', sau kỳ quay số công khai, minh bạch dưới sự giám sát của hội đồng chuyên trách.

Tại buổi lễ, giải thưởng đặc biệt 1 ký vàng SJC (10 lượng) đã được trao tận tay cô Đỗ Thị T., Q.10 (cũ), TP.HCM cùng với 10 giải thưởng tiếp theo là các phần vàng giá trị dành cho những khách hàng may mắn trong chương trình. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, với sự tham dự của đại diện ngân hàng, khách hàng trúng thưởng và đông đảo cán bộ nhân viên.

Vikki Bank trao giải 1 ký vàng và 10 giải thưởng khác trong chương trình tiết kiệm - Ảnh 1.

Giải thưởng lớn nhất - 10 lượng vàng SJC đã được trao tận tay cô Đỗ Thị T.

Chương trình "Tiết kiệm Vikki - Trúng vàng ký" được triển khai trên toàn quốc, mang đến cơ hội vừa sinh lời từ lãi suất hấp dẫn, vừa có cơ hội trúng vàng mỗi ngày, mỗi tuần và giải đặc biệt cuối kỳ. Với cơ chế quay số minh bạch, phát sóng trực tiếp, chương trình đã thu hút đông đảo khách hàng tham gia và trở thành một trong những sản phẩm tiết kiệm nổi bật trên thị trường.

Ông Lê Văn Thành, Phó tổng giám đốc Vikki Bank chia sẻ tại buổi lễ:"Chúng tôi tin rằng ngân hàng không chỉ là nơi giữ tiền, mà còn là nơi giúp khách hàng tích lũy, sinh lời và chạm tới những cơ hội tốt đẹp trong cuộc sống. Chương trình Tiết kiệm Vikki - Trúng vàng ký là lời cam kết về lợi ích thiết thực, minh bạch và bền vững mà VikkiBank mang đến cho khách hàng".

Ngay tại lễ trao thưởng, Vikki Bank cũng chính thức khởi động mùa mới "Tiết kiệm Vikki - Trúng ngựa vàng ký", với quy mô giải thưởng hấp dẫn hơn, cơ cấu quà tặng đa dạng và cơ hội trúng vàng giá trị lớn dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trên toàn quốc.

Vikki Bank trao giải 1 ký vàng và 10 giải thưởng khác trong chương trình tiết kiệm - Ảnh 2.

Vikki Bank chính thức khởi động mùa 3 - “Tiết kiệm Vikki – Trúng ngựa vàng ký”

Chương trình mùa mới tiếp tục phát huy tinh thần "Ngân hàng số của bạn, của mọi nhà", mang đến trải nghiệm tiết kiệm đơn giản, linh hoạt trên ứng dụng số, tại các điểm hẹn Vikki và hệ sinh thái đối tác.

Với các sản phẩm tiết kiệm sáng tạo, cơ hội trúng thưởng hấp dẫn cùng nền tảng ngân hàng số hiện đại, Vikki Bank đang từng bước trở thành điểm đến tài chính tin cậy cho hàng triệu khách hàng, đồng hành trong hành trình tích lũy và kiến tạo tương lai.

