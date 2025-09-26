Villa compound mặt biển nội đô Nha Trang: Bảo chứng đầu tư an toàn và bền vững

Quỹ đất mặt biển nội đô hiếm hoi - sự khác biệt từ vị trí

Khi lõi đô thị Nha Trang dần đạt ngưỡng bão hòa, quỹ đất mặt biển tại trung tâm cạn kiệt, các dự án có xu hướng phát triển độc lập. Một số đi theo hướng quần thể quy mô lớn, cách xa trung tâm, cũng có dự án đặt ở lõi đô thị, với mật độ xây dựng khu lân cận cao, rời xa biển và tính riêng tư hạn chế.

Trong khi đó, Bắc Nha Trang với diện tích 97 km² và dân số trên 100.000 người, đang được quy hoạch trở thành cực tăng trưởng chiến lược mới, mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư tìm kiếm biên lợi nhuận dài hạn.

Trước bối cảnh đó, La Tiên Villa ra đời như tái định nghĩa lại BĐS dòng tiền tại Nha Trang. Với thế đất ‘tựa sơn - nghênh vịnh’, La Tiên Villa được phát triển theo mô hình compound khép kín, nằm trực diện biển thuộc nội đô Nha Trang và bên trong quần thể đô thị 44 ha đã hiện hữu.

Chính vị trí này giúp La Tiên trở thành tài sản vừa khan hiếm, vừa có giá trị tăng trưởng bền vững theo thời gian.

Dòng tiền an toàn nhờ mô hình khai thác tối ưu

Thiết kế của La Tiên Villa giải quyết bài toán khai thác cho thuê. Mô hình multi-key với 3 - 4 chìa khoá riêng biệt cho phép một villa tách thành nhiều không gian lưu trú, có thể cho thuê toàn bộ hoặc từng phần, tăng tối đa công suất.

Theo ghi nhận, chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch Khánh Hòa đón hơn 14,1 triệu lượt khách lưu trú, tăng 16,5% so với cùng kỳ, đạt 89,9% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4,3 triệu lượt, tăng 18,7% và đạt 79,8% kế hoạch; khách nội địa hơn 9,8 triệu lượt, tăng 15,6% và đạt 95,2% kế hoạch. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 56.540 tỉ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 85,1% kế hoạch năm 2025.

Với lợi thế ngay mặt biển và thuộc nội đô Nha Trang, lưu lượng dồi dào và mức chi lý tưởng này, giúp La Tiên Villa không phụ thuộc mùa vụ, đảm bảo dòng tiền đều đặn, ổn định và an toàn - một lợi thế mà những dự án quy mô đại trà hay nội đô chật hẹp khó lòng duy trì.

Mới đây, La Tiên Leasing - đơn vị khai thác chuyên biệt được ra mắt - với nhiệm vụ trọng tâm là khai thác cho thuê theo uỷ thác từ chủ sở hữu, đảm bảo mỗi căn villa luôn trong trạng thái được vận hành tối đa công suất. Ước tính, với khoảng 70% công suất, thu nhập thụ động từ việc cho thuê có thể lên đến 160 triệu đồng/tháng, và dự kiến đạt tới hơn 1,9 tỉ đồng/năm.

Loạt thương hiệu bảo chứng cho đẳng cấp quốc tế

La Tiên Villa được đồng phát triển bởi KDI Holdings và Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế. Trong vai trò đồng phát triển, Masterise Homes sẽ cùng KDI Holdings định hình ý tưởng kiến trúc, định hướng lựa chọn vật liệu các hạng mục bàn giao đến tư vấn thiết kế hệ tiện ích toàn diện, cam kết mang đến sản phẩm chất lượng vượt trội với giá trị bền vững.

Đặc biệt, bến du thuyền hạng sang ngay thềm nhà - biểu tượng của bất động sản triệu đô siêu hiếm - còn mở ra tiềm năng khai thác thương mại, kết nối dòng khách quốc tế chất lượng cao. Theo thị trường quốc tế, BĐS bến du thuyền thường có biên lợi nhuận tăng giá cao hơn 20-30% so với các dự án gần biển thông thường.

Với hệ tiện ích quốc tế 5* đã vận hành, như chuỗi nhà hàng Hispania, Shibui, Natura, và dịch vụ ‘hoàng gia Tây Ban Nha’ tại Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel, La Tiên Villa vừa đảm bảo hiệu suất khai thác, vừa gia tăng giá trị dài hạn cho nhà đầu tư.

Văn hóa - nghệ thuật nâng tầm giá trị BĐS

Giữa thị trường bão hòa, La Tiên Villa chọn lối đi khác biệt: kiến tạo một đô thị văn hóa - nghệ thuật bên bờ vịnh.

Những công trình biểu tượng như Nhà hát Đó, Quảng trường Trống Đồng, Công viên Vạn San Đảo 28 ha, Bảo tàng Ngọc Trai đã và đang thành hình, trở thành niềm tự hào của người Nha Trang. Đó cũng là ‘sân khấu’ cho các show diễn nghệ thuật truyền thống đương đại và tầm cỡ quốc tế như Rối Mơ, Chum Show, La Tiên Show: The Cội - được báo chí quốc tế gọi tên và hàng triệu du khách lui tới check-in, thưởng thức.

Giá trị của La Tiên Villa vì thế không chỉ nằm ở kiến trúc hay tiện ích, mà ở sự bền vững được vun đắp bởi văn hoá và một đô thị sống động, sáng đèn quanh năm. Đây không chỉ là tài sản an cư, mà là lựa chọn đầu tư thông minh và an tâm về dòng tiền, vừa khẳng định gu sống, vừa đồng hành bảo tồn ‘di sản’ bên vịnh.