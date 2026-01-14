Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vina Bookkeeping: Đối tác kế toán và thuế tin cậy cho doanh nghiệp FDI

Nguồn: Kế Toán Vina
14/01/2026 10:30 GMT+7

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) liên tục đổ vào Việt Nam, việc tuân thủ pháp lý về kế toán và thuế là ưu tiên hàng đầu. Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm, Công ty TNHH Kế Toán Vina (Vina Bookkeeping - VBK) đã khẳng định vị thế là đối tác tin cậy, giúp doanh nghiệp FDI an tâm phát triển bền vững.

Giải pháp toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế

VBK cung cấp hệ sinh thái dịch vụ trọn gói từ giai đoạn thành lập, kế toán, tư vấn thuế đến quản lý nhân sự và tiền lương. Công ty vận hành theo tinh thần Omotenashi của Nhật Bản - tận tâm phục vụ và đặt lợi ích khách hàng làm trọng tâm. Để đảm bảo tính minh bạch, VBK áp dụng triệt để chu trình PDCA (Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động) cùng quy tắc giao tiếp Horenso, giúp mọi quy trình được kiểm soát chặt chẽ.

Đội ngũ chuyên gia và nền tảng uy tín

Sở hữu đội ngũ hơn 70 nhân sự tại TP.HCM, Hà Nội và Nha Trang, VBK tự hào có 6 quản lý cấp cao đạt chứng chỉ Kế toán viên chuyên nghiệp ASEAN (ACPA).

Từ khi thành lập năm 2014, khách hàng của VBK là doanh nghiệp nước ngoài đến từ hơn 22 quốc gia. Những nỗ lực của VBK đã được ghi nhận qua bằng khen từ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) và Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA).

Doanh nghiệp quan tâm có thể truy cập website, liên hệ hotline: 097 5847974 hoặc email: info@vbk.com.vn để nhận tư vấn miễn phí và trải nghiệm dịch vụ kế toán của VBK.

Vina Bookkeeping doanh nghiệp FDI Đối tác kế toán và thuế Kế Toán Vina VBK
