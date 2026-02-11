Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Vinaboss - Đối tác sửa xe nâng uy tín cho doanh nghiệp tại TP.HCM

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
11/02/2026 19:04 GMT+7

Trong hoạt động kho vận và sản xuất, xe nâng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ và hiệu quả vận hành. Khi thiết bị gặp sự cố, việc lựa chọn một đơn vị sửa chữa uy tín là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp hạn chế gián đoạn sản xuất.

Xuất phát từ nhu cầu đó, Vinaboss đã và đang khẳng định vị thế là đơn vị cung cấp dịch vụ sửa xe nâng chuyên nghiệp tại hàng đầu tại TP.HCM.

Vinaboss nhận triển khai dịch vụ sửa xe nâng đầy đủ các dòng như xe nâng điện, xe nâng dầu, xe nâng tay, xe nâng cũ... Quy trình sửa chữa được thực hiện bài bản, bắt đầu từ kiểm tra tổng thể, chẩn đoán nguyên nhân hư hỏng, đề xuất phương án xử lý đến chạy thử và bàn giao, đảm bảo xe vận hành ổn định và an toàn sau sửa chữa.

Các hạng mục sửa xe nâng tại Vinaboss bao gồm:

  • Sửa chữa hệ thống động cơ - truyền động
  • Sửa hệ thống thủy lực
  • Sửa chữa hệ thống điện - điều khiển
  • Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ

Ngoài ra, Vinaboss còn cung cấp dịch vụ cho thuê xe nâng chuyên nghiệp, với định hướng phát triển lấy khách hàng làm trung tâm, Vinaboss đang từng bước trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực xe nâng tại TPHCM.

Vinaboss - Đối tác sửa xe nâng uy tín cho doanh nghiệp tại TP.HCM- Ảnh 1.

Vinaboss - Đối tác sửa xe nâng tại TP.HCM uy tín

Công ty TNHH Xe nâng Vinaboss

  • Địa chỉ: 421 Vườn Lài, phường An Phú Đông, TP.HCM
  • Số điện thoại: 0911 755 722
  • Email: xennangvinaboss@gmail.com
  • Website: https://www.xenang.com

Khám phá thêm chủ đề

Vinaboss Đối tác sửa xe nâng uy tín dịch vụ cho thuê xe nâng Công ty TNHH Xe nâng Vinaboss
Bình luận (0)

