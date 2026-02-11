Vinaboss - Đối tác sửa xe nâng uy tín cho doanh nghiệp tại TP.HCM

Xuất phát từ nhu cầu đó, Vinaboss đã và đang khẳng định vị thế là đơn vị cung cấp dịch vụ sửa xe nâng chuyên nghiệp tại hàng đầu tại TP.HCM.

Vinaboss nhận triển khai dịch vụ sửa xe nâng đầy đủ các dòng như xe nâng điện, xe nâng dầu, xe nâng tay, xe nâng cũ... Quy trình sửa chữa được thực hiện bài bản, bắt đầu từ kiểm tra tổng thể, chẩn đoán nguyên nhân hư hỏng, đề xuất phương án xử lý đến chạy thử và bàn giao, đảm bảo xe vận hành ổn định và an toàn sau sửa chữa.

Các hạng mục sửa xe nâng tại Vinaboss bao gồm:

Sửa chữa hệ thống động cơ - truyền động

Sửa hệ thống thủy lực

Sửa chữa hệ thống điện - điều khiển

Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ

Ngoài ra, Vinaboss còn cung cấp dịch vụ cho thuê xe nâng chuyên nghiệp, với định hướng phát triển lấy khách hàng làm trung tâm, Vinaboss đang từng bước trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực xe nâng tại TPHCM.

Vinaboss - Đối tác sửa xe nâng tại TP.HCM uy tín