VinaCapital và GS Energy ký biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc

Theo đó, các bên sẽ nghiên cứu những cơ hội tiềm năng để KEXIM cung cấp tín dụng cho Công ty TNHH Tập đoàn Năng lượng Long An, doanh nghiệp được VinaCapital và GS Energy thành lập để phát triển dự án. Lễ ký kết diễn ra bên lề sự kiện "Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc" được Bộ Công thương tổ chức tại Hà Nội.

Ông Yoon Hee-seong, Tổng Giám đốc KEXIM, cho biết: "Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi năng lượng từ sản xuất điện than sang sản xuất điện khí và dự kiến sẽ có các đơn đặt hàng cho các dự án quy mô lớn trong tương lai. Do các nhà máy điện LNG Long An là một dự án hợp tác điển hình đã được Chính phủ Việt Nam trao giấy chứng nhận đầu tư nên KEXIM sẽ tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà thầu EPC Hàn Quốc tham gia vào dự án".

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc và cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, chia sẻ: "Các nhà máy điện tại Long An sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất điện sạch cho toàn khu vực miền Nam và tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của khu vực. Chúng tôi hoan nghênh ý định tham gia của KEXIM vào dự án. Việc này không chỉ đề cao cam kết phát triển bền vững của ngân hàng mà còn thể hiện mối quan hệ bền chặt giữa Hàn Quốc và Việt Nam".

Các nhà máy điện Long An I và Long An II đặt tại Huyện Cần Giuộc (Long An) sẽ được vận hành bằng nguồn năng lượng sạch khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Khi đi vào hoạt động đồng bộ, hai nhà máy sẽ có tổng công suất phát điện là 3.000 MW được truyền tải lên lưới điện quốc gia. Với tổng giá trị đầu tư ước tính hơn 3 tỉ USD, dự án sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia một cách hiệu quả trong những năm tới.