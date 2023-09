Vinacomi và KUSHIRO ký hợp tác đào tạo về công nghệ an toàn và khai thác than

Lãnh đạo Vinacomin và JOGMEC, KUSHIRO ký hợp tác thực hiện kế hoạch đào tạo trong năm 2023 Ảnh: TKV

Lễ ký kết có sự tham dự của ông Lê Quang Dũng, Phó Tổng giám đốc Vinacomin; ô ng Nobuaki Ishikawa, Giám đốc Ban phát triển than Tập đoàn JOGMEC; Ông Yoichi Murakami, Giám đốc điều hành Công ty than Kushiro .

Bắt đầu từ năm 2002, Vinacomin, JOGMEC và Công ty than Kushiro (trước kia là NEDO) triển khai Dự án hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ về khảo sát thăm dò và khai thác than. Hằng năm, Tập đoàn JOGMEC và Công ty than Kushiro phái các chuyên gia, đưa máy móc thiết bị sang Việt Nam trực tiếp giảng dạy, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho công nhân, cán bộ tại các mỏ than của Vinacomin; đến nay đã có khoảng 90.000 lượt chuyên gia, cán bộ được đào tạo trong chương trình hợp tác này.

Ông Lê Quang Dũng khẳng định, việc triển khai dự án: Đào tạo công nghệ an toàn và khai thác than, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất và quản lý an toàn tại các mỏ than của Vinacomin.