Vinaconex 25: Hiện đại hóa công nghệ thi công

Trí Minh
Trí Minh
24/01/2026 11:00 GMT+7

Công ty CP Vinaconex 25 hoạt động hiệu quả, tăng trưởng bền vững, quan tâm đến trách nhiệm xã hội, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển đất nước.

Với tôn chỉ sự tồn tại và phát triển gắn liền với chất lượng, Vinaconex 25 tập trung các nguồn lực cốt lõi với lợi thế nguồn nhân lực chất lượng, gắn kết, hệ thống quản trị hiện đại, tài chính vững vàng, mang lại cho đối tác sản phẩm tốt nhất.

Trên nền tảng trí tuệ, vượt khó, con người Vinaconex 25 luôn đổi mới sáng tạo, vượt mọi thử thách, hình thành đội ngũ vững mạnh, chuyên nghiệp, cùng dựng xây công ty ngày càng thành công hơn.

Vinaconex 25: Hiện đại hóa công nghệ thi công- Ảnh 1.

Vinaconex 25 dựng xây những công trình chất lượng hàng đầu

Với yêu cầu ngày càng cao về tiến độ, an toàn, quy mô công trình, Vinaconex 25 chú trọng đầu tư, nâng cao năng lực thiết bị theo hướng đồng bộ, hiện đại hóa công nghệ thi công.

Đơn vị có hệ thống các trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 660 m3/giờ, đảm bảo đáp ứng nhiều dự án lớn đồng thời.

Mỏ đá xây dựng có dây chuyền công nghệ hiện đại, sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng cao, công suất 400 tấn/giờ.

Cùng với đó là đội ngũ phương tiện bao phủ hoạt động hiệu quả từ Lăng Cô (Huế) đến Chu Lai.

Bình luận (0)

