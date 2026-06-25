Vinaconex 25: Hội tụ giá trị, vững bước đi lên

Trong suốt năm 2025, Vinaconex 25 chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh với tầm nhìn dài hạn; tập trung huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực.

Qua đó tiếp tục khẳng định năng lực, nhận được sự tin tưởng từ các chủ đầu tư, hoàn thành năm 2025 với những đỉnh cao mới lần đầu tiên được chinh phục trong suốt 42 năm phát triển.

Vinaconex 25 tổ chức hàng loạt mũi thi công trải dài từ Bắc vào Nam, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc xuyên lễ, tết, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật và mỹ thuật.

Khối Vật liệu xây dựng không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mở rộng quy mô sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm.

Lĩnh vực Đầu tư nỗ lực giải quyết các khâu thủ tục, mang lại kết quả khả quan, bắt đầu gặt hái được những thành quả từ các dự án.

Đổi mới trong quản trị tinh gọn, tăng cường chuyển đổi số, đã đưa chinh phục đỉnh cao mới 2025, tạo tiền đề vững chắc để năm 2026 "Hội tụ giá trị, vững bước đi lên".