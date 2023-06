VinaLiving được vinh danh tại giải thưởng Bất Động Sản châu Á Thái Bình Dương 2023

Đạt giải thưởng danh giá

VinaLiving nhận được 5 giải thưởng bao gồm: 2 Giải thưởng 5 Sao "Phát triển dự án tốt nhất Việt Nam" dành cho dự án The Ocean Villas Quy Nhơn và "Khách sạn có thiết kế và xây dựng tốt nhất Việt Nam" được trao cho dự án Maia Resort Quy Nhơn cùng 3 giải thưởng Winner "Khu phức hợp có quy hoạch kiến trúc xuất sắc tại Việt Nam" cho The Ocean Villas Quy Nhơn; "Khách sạn có nội thất xuất sắc tại Việt Nam" cho Maia Resort Quy Nhơn và "Nhà tiếp thị và tư vấn bất động sản xuất sắc tại Việt Nam" cho VinaLiving.

Đặc biệt, VinaLiving còn được đề cử vào vòng quốc tế ở hai hạng mục "Phát triển dự án tốt nhất Châu Á Thái Bình Dương" và "Khách sạn có thiết kế và xây dựng tốt nhất Châu Á Thái Bình Dương" cho The Ocean Villas Quy Nhơn và Maia Resort Quy Nhơn.

International Property Awards là giải thưởng danh giá hàng đầu trên thế giới chuyên biệt về lĩnh vực bất động sản, nhằm vinh danh các dự án, các thương hiệu nhà phát triển và nhà phân phối tốt bậc nhất tại khu vực. Ra đời cách đây gần 30 năm, International Property Awards bao gồm nhiều hạng mục trao giải cho các dự án nhà ở cũng như dự án thương mại. Các thương hiệu và dự án đoạt giải trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương sẽ tham gia tranh giải thưởng quốc tế vào cuối năm nay. International Property Awards năm 2023 - 2024 (khu vực Châu Á Thái Bình Dương) đã thu hút các đại diện tham dự đến từ hơn 30 quốc gia. Với các giải thưởng đạt được năm nay, VinaLiving đã nâng tổng số giải lên đến 18 kể từ khi Công ty nhận giải thưởng đầu tiên vào năm 2011.

Ông Đỗ Chí Hiếu, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VinaLiving chia sẻ: "Những giải thưởng quốc tế đạt được trong năm 2023 giúp khẳng định uy tín của VinaLiving trong lĩnh vực bất động sản và chứng minh chất lượng vượt trội của những dự án mà chúng tôi đầu tư với tất cả chuyên môn và tâm huyết. Chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng quốc tế với mức giá cạnh tranh, giữ vững vị thế hàng đầu không chỉ ở thị trường Việt Nam mà còn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương."

The Ocean Villas Quy Nhơn là dự án mới nhất của VinaLiving, tọa lạc trên bãi biển đẹp bậc nhất Nhơn Hội, có quy mô gần 22 ha bao gồm 290 căn biệt thự biển sang trọng, nơi kết hợp phong cách tối ưu với thiết kế hoàn hảo cùng hệ thống tiện ích đa dạng. Dự án Maia Resort Quy Nhơn lấy cảm hứng từ sự cân bằng của nghệ thuật chăm sóc sức khỏe và ẩm thực bao gồm 88 căn biệt thự với phong cách thiết kế theo không gian mở, mang đến cảm giác thoải mái, riêng tư và tiện nghi. Mỗi biệt thự đều có hồ bơi riêng và salon ngoài trời cùng sân vườn rộng rãi giúp kết nối các không gian bên ngoài và các phòng bên trong một cách hài hòa.

"Tiếp nối những thành công của khu phức hợp nghỉ dưỡng và sân gôn tại Đà Nẵng như The Ocean Resort (260 ha), tại Quy Nhơn, Bình Định như Maia Resort Quy Nhon, The Ocean Villas Quy Nhon …, VinaLiving dự kiến sẽ cho ra mắt một dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng và sân gôn tại Quy Nhơn, Bình Định trong năm 2023 này. Dự án có quy mô 236 ha với các phân khu biệt thự đồi, biệt thự biển, sân gôn 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, khách sạn Thương hiệu Hyatt Regency cùng hàng loạt các tiện ích giải trí đẳng cấp. Ngoài ra, VinaLiving cũng sẽ giới thiệu thêm một phân khu căn hộ khách sạn thấp tầng là The Ocean Suites tại khu nghỉ dưỡng Maia Quy Nhon Beach Resort. Phân khu The Ocean Suites có quy mô 2 tòa tháp, 80 căn hộ từ 1 đến 5 phòng ngủ được thiết kế theo phong cách hiện đại với tầm nhìn hướng biển và sân vườn riêng, không gian nội thất chuẩn resort do Fusion là thương hiệu quản lý và vận hành." Ông Đỗ Chí Hiếu cho biết thêm.

Với đội ngũ các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, VinaLiving luôn đưa ra các chiến lược và giải pháp phát triển bất động sản toàn diện, giúp nâng tầm thương hiệu và gia tăng giá trị cho các nhà đầu tư.

VinaLiving là công ty phát triển bất động sản trực thuộc tập đoàn VinaCapital được thành lập vào năm 2010. Hơn một thập kỷ qua, VinaLiving đã phát triển nhiều dự án khu dân cư kết hợp nghỉ dưỡng mang phong cách riêng tại Việt Nam và đạt nhiều giải thưởng quốc tế danh giá. VinaLiving kiên định theo đuổi triết lý "Kiến tạo phong cách sống nghỉ dưỡng tại nhà" mang đến cho chủ sở hữu không gian sống trong lành, tĩnh tại và riêng tư. VinaLiving hướng đến phong cách thiết kế sáng tạo, tinh tế và hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Các ngôi nhà do VinaLiving kiến tạo luôn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng tối ưu, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và đặc biệt là hệ thống các tiện ích phục vụ nghỉ dưỡng luôn được tích hợp trong cộng đồng cư dân riêng biệt. Đội ngũ của VinaLiving gồm các chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm phát triển dự án tổng thể từ phác thảo ý tưởng đến triển khai và vận hành. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website: https://vinaliving.com.vn/