VinaLiving khởi công xây dựng trung tâm thương mại thuộc dự án Salacia Villas

TTTM là mảnh ghép tiện ích quan trọng, hoàn thiện hệ sinh thái sống chất lượng cao tại Salacia Villas, đồng thời đây cũng là một trong những TTTM đầu tiên của phường Tân Thành, TP.HCM. Công trình dự kiến đưa vào khai thác vận hành từ Quý 1/2028, hướng đến trở thành điểm đến thương mại - dịch vụ - giải trí mới cho toàn khu vực.

Điểm đến vui chơi - giải trí - dịch vụ hiện đại

Theo quy hoạch, TTTM nằm trong tổ hợp thương mại - dịch vụ - giải trí tại cửa ngõ dự án Salacia Villas. Công trình có tổng diện tích xây dựng hơn 1.400 m², quy mô 5 tầng, tích hợp hệ tiện ích đa dạng: khu thương mại, mua sắm, F&B, cùng chuỗi không gian trải nghiệm như gym, yoga, co-working space…

Ngôn ngữ kiến trúc "mở" được ứng dụng xuyên suốt công trình, nhấn mạnh sự kết nối giữa không gian nội khu và cảnh quan bên ngoài, tối ưu ánh sáng tự nhiên và sự thông thoáng. Cấu trúc mặt bằng linh hoạt cho phép thích ứng với nhiều mô hình kinh doanh cũng như xu hướng tiêu dùng trong tương lai.

Đặc biệt, TTTM được tư vấn chiến lược phát triển và vận hành bởi Bắc Bình - đơn vị có kinh nghiệm triển khai nhiều trung tâm thương mại lớn hàng đầu trong nước. Sự tham gia của Bắc Bình là bảo chứng cho quá trình phát triển TTTM một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công TTTM thuộc dự án Salacia Villas

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch UBND phường Tân Thành, TP.HCM chia sẻ: "Trong định hướng xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phường Tân Thành luôn chú trọng thu hút các dự án đầu tư có chất lượng, phát triển đồng bộ và bền vững. Việc triển khai TTTM tại Salacia Villas thể hiện sự đồng hành tích cực của doanh nghiệp cùng chính quyền trong quá trình phát triển đô thị. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại - dịch vụ, nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực."

Về phía chủ đầu tư VinaLiving, ông Lê Thanh Thành Công, Giám đốc Tiếp thị - Kinh doanh cho biết: "Salacia Villas được VinaLiving định hướng phát triển theo chuẩn mực hiện đại, kiến tạo không gian sống chất lượng cao. Trong tổng thể đó, TTTM là mảnh ghép tiện ích quan trọng, đáp ứng nhu cầu mua sắm - vui chơi - giải trí của cư dân Salacia Villas nói riêng và người dân khu vực nói chung. Chúng tôi tin rằng, với sự đầu tư bài bản cùng sự tham gia của các đối tác uy tín, TTTM thuộc Salacia Villas sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần nâng tầm chất lượng sống và thúc đẩy sự phát triển thương mại - dịch vụ tại địa phương."

TTTM tại Salacia Villas hứa hẹn sẽ là điểm đến vui chơi - mua sắm - giải trí của toàn khu vực

Chuẩn sống "resort" giữa tọa độ tăng trưởng mới

Những năm gần đây, khu vực phía đông TP.HCM đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của lực lượng chuyên gia, kỹ sư và lao động trình độ cao đến làm việc tại các khu công nghiệp, trung tâm logistics. Đặc biệt, sự hoàn thiện của hạ tầng kéo theo sự hình thành các trung tâm mới gắn với cảng biển, sân bay… đã khiến nhu cầu an cư chất lượng cao gia tăng rõ rệt.

Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở tại khu vực vẫn đang tồn tại khoảng trống đáng kể, nhất là với phân khúc sản phẩm được quy hoạch bài bản, tích hợp tiện ích đồng bộ và đáp ứng tiêu chuẩn sống của nhóm khách hàng có thu nhập cao, chuyên gia quốc tế. Phần lớn nguồn cung hiện hữu còn mang tính nhỏ lẻ hoặc thiếu hệ sinh thái dịch vụ đi kèm.

Trong bối cảnh đó, Salacia Villas nổi lên như một lời giải mang tính chiến lược. Salacia Villas có quy mô 7,2 ha, mật độ xây dựng chỉ 35% với số lượng sản phẩm giới hạn 333 sản phẩm gồm Town Villa (diện tích đất 85 m²), Deluxe Villa (diện tích đất 110 - 112 m²), Garden Villa (diện tích đất 125,92 - 195,74 m²), Grand Villa (diện tích đất 309,08 - 419,99 m²), đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng có yêu cầu khắt khe về không gian sống và tính riêng tư.

Salacia Villas được quy hoạch bài bản, đề cao tính riêng tư và chuẩn sống cao cấp

Salacia Villas tiên phong phát triển theo chuẩn resort, tích hợp tiện ích nội khu đa dạng và mảng xanh đa tầng, tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp, nhằm kiến tạo trải nghiệm sống cao cấp. Trong đó, nhiều tiện ích nổi bật như sân pickleball, sân bóng rổ, hồ bơi… đã đi vào vận hành. TTTM là mảnh ghép tiện ích quan trọng tiếp theo, hoàn thiện diện mạo một nơi an cư cao cấp, tiện nghi, hiện đại.

Tọa lạc trên trục Trần Phú, phường Tân Thành, Salacia Villas hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng chiến lược đang tăng tốc triển khai. Dự án cách các tuyến cao tốc quan trọng như Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Long Thành - Hồ Tràm chỉ 5 - 15 phút, kết nối thuận tiện tới cảng Cái Mép - Thị Vải, sân bay quốc tế Long Thành, các khu công nghiệp, cũng như trung tâm TP.HCM. Vị trí này đưa dự án vào tâm điểm của dòng chảy kinh tế - logistics - dịch vụ phía đông TP.HCM, nơi đang hình thành cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm.

Khi thị trường bất động sản đang dần tái cấu trúc, với trọng tâm hướng đến nhu cầu thực và chất lượng sống, việc triển khai TTTM ngay bên trong tổ hợp biệt thự Salacia Villas cho thấy cách tiếp cận dài hạn của VinaLiving: không chỉ phát triển sản phẩm, mà kiến tạo giá trị sống thông qua hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, bài bản, vận hành chuyên nghiệp và khả năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.