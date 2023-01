Vinamilk sở hữu sữa tươi đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận Clean Label Project Mỹ

Trong những năm gần đây, vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn thực phẩm và minh bạch thông tin về thành phần trên bao bì là mục tiêu mà các doanh nghiệp hướng tới, nhằm giúp người tiêu dùng có thể nhận diện các sản phẩm an toàn cho bản thân và gia đình.

Với mục tiêu mang lại sự trung thực và minh bạch cho sản phẩm và việc ghi nhãn trên bao bì, Clean Label Project (CLP), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ đánh giá các sản phẩm dựa trên những tiêu chuẩn khắt khe về dư lượng kim loại nặng, siêu vi nhựa, các chất hóa học có hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Giám đốc điều hành Khối Nghiên cứu & Phát triển cho biết: “Để đạt được chứng nhận này, Sữa tươi Vinamilk Green Farm & 100% Organic phải trải qua quá trình sàng lọc, kiểm tra, đáp ứng các chỉ tiêu khắt khe về dư lượng kháng sinh, hợp chất nhựa không mong muốn, kim loại nặng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài 2 sản phẩm trên, Vinamilk cũng đang thực hiện đánh giá các sản phẩm khác theo tiêu chuẩn của chứng nhận “Clean Label Project”. Điều này thể hiện sự tiên phong và cam kết ở mức độ cao nhất đối với người tiêu dùng trong việc sản xuất ra những sản phẩm ngon, chất lượng, an toàn và minh bạch”.

Việc kiểm soát tốt nguồn nguyên vật liệu đầu vào là một trong những yếu tố giúp Sữa tươi Vinamilk Green Farm và 100% Organic vượt qua được các vòng sàng lọc với hàng trăm chỉ tiêu khác nhau. Đây cũng là thành quả của chiến lược phát triển bền vững và nỗ lực đầu tư xây dựng hệ thống trang trại hiện đại, đạt chuẩn quốc tế như Global G.A.P. hay Organic Châu Âu của Vinamilk.

Vinamilk hiện đang quản lý 14 trang trại trên cả nước, trong đó nổi bật là Trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm tại Tây Ninh, Quảng Ngãi, Thanh Hóa và Trang trại Organic Châu Âu ở Đà Lạt. Đây đều là những trang trại thân thiện với môi trường, được xây dựng theo chiến lược phát triển bền vững.





Tại các trang trại, Vinamilk ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo, triển khai hệ thống biogas, biến chất thải thành tài nguyên như phân bón, khí đốt… để bảo vệ môi trường, lắp đặt hệ thống pin mặt trời, góp phần giảm thiểu 62.341 tấn CO2/năm, tương đương 3,4 triệu cây xanh được trồng. Những cánh đồng cỏ cung cấp thức ăn cho bò được canh tác theo phương pháp hữu cơ, không sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học. Nhờ đó, đàn bò được chăm sóc kỹ với nguồn thức ăn sạch, không nhiễm hóa chất, cho ra sữa tươi chất lượng đạt yêu cầu của Clean Label Project.

Nguồn sữa tươi từ các trang trại được vận chuyển và đưa vào sản xuất khép kín tại các nhà máy sữa hiện đại trên cả nước, đạt chứng nhận đăng ký từ FDA, các tiêu chuẩn như EU Organic, FSSC 22000, ISO 9001, Halal…

Đại diện CLP, bà Jackie Bowen - Giám đốc điều hành, cho biết thêm: “Người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng và sự minh bạch thông tin của sản phẩm. Sau quá trình kiểm tra và đánh giá, Clean Label Project trao chứng nhận cho các thương hiệu có sản phẩm giữ được độ tinh khiết của các thành phần. Vì vậy, chúng tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực và tích cực của Vinamilk trong việc luôn thiết lập các chuẩn cao hơn cho các sản phẩm sữa”.

Việc đầu tư bài bản cho hệ thống trang trại bò sữa, nhà máy hiện đại theo chuẩn quốc tế đã giúp Vinamilk có cơ sở nền tảng để cung cấp các sản phẩm chất lượng, an toàn và đón bắt được các xu hướng trên thế giới.