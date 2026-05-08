Vinasoy công bố thông điệp mới, kiến tạo dưỡng chất lành từ đậu nành và hạt

Khởi nguồn từ truyền thống đến giải pháp dinh dưỡng hiện đại

Đậu nành từ lâu gắn bó với đời sống người Việt, từ gian bếp gia đình đến những chiếc xe đậu nành quen thuộc trên đường phố. Ngày nay, dưới góc nhìn khoa học, đậu nành được ghi nhận là nguồn dưỡng chất thực vật lành mạnh: giàu đạm, chất béo không bão hòa, chất xơ tự nhiên và không chứa cholesterol. Đặc biệt, các hợp chất sinh học như: isoflavones, saponins, lunasin… góp phần hỗ trợ phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm (tim mạch, tiểu đường, béo phì…). Với nền tảng đó, suốt gần ba thập kỷ, Vinasoy theo đuổi khát vọng nâng tầm hạt đậu nành truyền thống theo tiêu chuẩn hiện đại. Để tạo ra sản phẩm chất lượng, Vinasoy tập trung đầu tư vào các yếu tố cốt lõi, từ chọn lọc nguyên liệu, làm chủ công nghệ chế biến đến đóng gói hiện đại và hệ thống quản trị tiên tiến nhằm giữ trọn hương vị đặc trưng, đảm bảo chất lượng thơm ngon, an toàn và tính tiện lợi của sản phẩm. Những nỗ lực này đã góp phần đưa sữa đậu nành từ một sản phẩm truyền thống dân dã trở thành một ngành hàng hiện đại và có quy mô lớn tại Việt Nam. Vinasoy trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành hàng sữa đậu nành đóng hộp tại Việt Nam, với thị phần sản lượng 90,1% (NielsenIQ, 2021) và thuộc Top 5 Công ty sữa đậu nành lớn nhất thế giới 6 năm liên tiếp (GlobalData, 2018 - 2023).

Bước chuyển mình từ "nâng tầm" đến "kiến tạo"

Sau gần ba thập kỷ tập trung duy nhất vào đậu nành, Vinasoy tích lũy năng lực để khai thác trọn vẹn giá trị hạt đậu nành, đồng thời mở rộng danh mục sang các loại hạt giàu dinh dưỡng khác. Năng lực "kiến tạo" thể hiện ở khả năng làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị, từ nghiên cứu chọn tạo giống đậu nành không biến đổi gen, phát triển vùng nguyên liệu trong nước, đến làm chủ công nghệ chế biến và hệ thống phân phối rộng khắp. Những đầu tư này giúp Vinasoy không chỉ giữ trọn giá trị dinh dưỡng tự nhiên của đậu nành và hạt để mang đến nguồn dưỡng chất lành cho người tiêu dùng, mà còn chủ động tạo ra những giá trị mới cho ngành hàng dinh dưỡng thực vật tại Việt Nam. Với triết lý kinh doanh "lấy cái gì của đất, trả lại cho đất", Vinasoy tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu bắt đầu từ khâu chọn tạo giống đậu nành, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật canh tác, cơ giới hóa và chế biến bảo quản sau thu hoạch. Việc làm chủ công nghệ chọn tạo giống cho phép Vinasoy chủ động tạo ra các giống đậu nành không biến đổi gen, tối ưu hàm lượng dinh dưỡng và các hoạt chất sinh học quý giá và phù hợp với từng vùng khí hậu của Việt Nam. Đây cũng là lợi thế khác biệt của Vinasoy được hình thành từ quá trình tích lũy dài hạn, gắn liền với sự thấu hiểu người tiêu dùng Việt và chuyên tâm trong một lĩnh vực duy nhất.

Tầm nhìn tương lai và sự vinh danh toàn cầu