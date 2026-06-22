Vinasoy hợp tác cùng Renova Cloud Việt Nam, tiên phong ứng dụng AI chấm hình trưng bày

Giải pháp giúp rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu, nâng cao độ chính xác và tính minh bạch trong đánh giá hoạt động trưng bày tại điểm bán, đây là một trong những dự án ứng dụng AI tiên phong tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực quản lý và đánh giá hoạt động trưng bày sản phẩm, đánh dấu bước tiến quan trọng của Vinasoy trong hành trình chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm.

Vinasoy và Renova Cloud chính thức đưa dự án chấm hình ảnh trưng bày bằng AI vào vận hành

Từ chấm trưng bày thủ công đến quản trị bằng AI

Trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), việc đánh giá hoạt động trưng bày tại điểm bán đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo sản phẩm hiện diện đúng tiêu chuẩn, gia tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả bán hàng. Trước đây, sau khi nhân viên bán hàng hoàn tất việc trưng bày và chụp hình tại cửa hàng, hình ảnh sẽ được tải lên hệ thống để đội ngũ chuyên trách tiến hành đánh giá thủ công theo các tiêu chí đã quy định. Quy trình này đòi hỏi nhiều nguồn lực và thời gian xử lý, đặc biệt khi số lượng điểm bán ngày càng mở rộng.

Nhằm giải quyết bài toán trên, Vinasoy đã hợp tác cùng Renova Cloud Việt Nam triển khai hệ thống chấm hình ảnh trưng bày bằng AI trên nền tảng AWS (Amazon Web Services). Thông qua việc kết hợp công nghệ AI, Machine Learning, Generative AI và hạ tầng điện toán đám mây, hệ thống có khả năng tự động nhận diện sản phẩm, phân tích hình ảnh trưng bày, đánh giá mức độ tuân thủ theo các tiêu chí đã thiết lập và tự động tính điểm.

Từ một quy trình vốn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, hoạt động đánh giá giờ đây được thực hiện nhanh chóng, chính xác và nhất quán hơn. Nếu trước đây một nhân sự mất khoảng 1 phút để đánh giá một hình ảnh, hệ thống AI hiện có thể xử lý tới 22 hình ảnh mỗi giây, tương đương tốc độ nhanh hơn khoảng 1.300 lần. Đồng thời, thời gian từ lúc nhân viên bán hàng chụp hình đến khi nhận được kết quả đánh giá cũng được rút ngắn đáng kể, tạo nền tảng để tiến tới quản trị hoạt động trưng bày gần theo thời gian thực.

Bên cạnh lợi thế về tốc độ, việc áp dụng cùng một bộ tiêu chuẩn đánh giá còn giúp hạn chế các yếu tố chủ quan từ con người, nâng cao tính công bằng và minh bạch cho cửa hàng, nhân viên bán hàng và các cấp quản lý, góp phần chuẩn hóa hình ảnh trưng bày trên toàn hệ thống.

Giải pháp AI trên nền tảng AWS giúp tự động nhận diện, phân tích và đánh giá hình ảnh trưng bày với tốc độ lên tới 22 hình/giây, nhanh hơn khoảng 1.300 lần so với phương pháp thủ công

Từ AI chấm trưng bày đến hành trình chuyển đổi số lấy khách hàng làm trung tâm

Không chỉ góp phần tối ưu hiệu suất vận hành, hệ thống AI còn giúp nâng cao chất lượng hiện diện sản phẩm tại điểm bán thông qua việc theo dõi và đánh giá hoạt động trưng bày nhanh chóng, chính xác và nhất quán. Nhờ đó, sản phẩm được sắp xếp đúng tiêu chuẩn, dễ nhận diện và luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Với khách hàng, điều này đồng nghĩa với việc dễ dàng tìm thấy sản phẩm mong muốn hơn, tiết kiệm thời gian lựa chọn và có trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn. Đây cũng là cách Vinasoy chuyển hóa các ứng dụng công nghệ thành những giá trị thiết thực, hướng đến mục tiêu phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Theo đại diện Vinasoy, dự án AI chấm hình ảnh trưng bày không chỉ đơn thuần là một sáng kiến công nghệ mà còn là một phần trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của doanh nghiệp.

Đại diện Vinasoy - Ông Lê Bá Bé, Giám đốc bán hàng toàn quốc có chia sẻ: "Tại Vinasoy, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mới mà là hành trình liên tục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Việc triển khai AI trong chấm trưng bày là một bước đi cụ thể giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng quản trị dựa trên dữ liệu, nâng cao tính minh bạch trong vận hành và tối ưu hiệu quả hoạt động bán hàng. Quan trọng hơn, mọi nỗ lực chuyển đổi số của Vinasoy đều hướng tới mục tiêu phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn".

Việc ứng dụng AI trong quản trị điểm bán góp phần nâng cao chất lượng hiện diện sản phẩm, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm của Vinasoy

Công nghệ đồng hành cùng sứ mệnh mang dưỡng chất lành đến cộng đồng

Trên hành trình kiến tạo dưỡng chất lành từ đậu nành và hạt, Vinasoy không ngừng đầu tư cho nghiên cứu, phát triển sản phẩm và đổi mới hoạt động vận hành. Bên cạnh năng lực chuyên môn về dinh dưỡng thực vật, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Việc hợp tác cùng Renova Cloud Việt Nam triển khai hệ thống chấm hình ảnh trưng bày bằng AI là một trong những bước đi cụ thể trong hành trình đó. Thông qua việc khai thác hiệu quả dữ liệu, AI và các nền tảng số, Vinasoy tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hoạt động bán hàng và gia tăng chất lượng hiện diện sản phẩm tại điểm bán.

Trong thời gian tới, Vinasoy và Renova Cloud Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng ứng dụng các giải pháp AI hiện đại, hướng tới triển khai Trí tuệ nhân tạo tác tử (Agentic AI) trong hoạt động phân phối, marketing và dịch vụ khách hàng nhằm phục vụ người tiêu dùng ngày càng tốt hơn, đồng thời tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn kiến tạo và dẫn dắt hệ sinh thái dinh dưỡng thực vật đẳng cấp thế giới.

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