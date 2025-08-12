Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Vinavetco 'bắt tay' Mekovet thành lập Tập đoàn Dược thú y Việt Nam

Nguồn: Tập đoàn Mavin
12/08/2025 11:56 GMT+7

Ngày 11.8, tại Hà Nội, Công ty cổ phần thuốc thú y T.Ư 1 (Vinavetco) và Công ty cổ phần Dược thú y Cai Lậy (Mekovet) công bố quyết định hợp nhất, thành lập Tập đoàn Dược thú y Việt Nam.

Vinavetco 'bắt tay' Mekovet thành lập Tập đoàn Dược thú y Việt Nam - Ảnh 1.

Vinavetco và Mekovet ký kết hợp nhất chiến lược kinh doanh, chính thức thành lập Tập đoàn Dược thú y Việt Nam

Liên kết 2 thị trường Bắc - Nam chiến lược

Vinavetco thành lập năm 1973 với phương châm: "Vì sức khỏe cộng đồng". Doanh nghiệp này có nền tảng khoa học vững chắc, thế mạnh trong lĩnh vực thuốc tiêm và vắc xin, với hệ thống sản xuất - phân phối - R&D phủ khắp miền Bắc và quốc doanh.

Trong khi đó, Mekovet ra đời năm 1990, là "thương hiệu bền lâu, nơi đâu cũng biết" - đại diện tiêu biểu cho thị trường miền Nam, tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại, có lợi thế vượt trội về sản phẩm premix, bột uống, kháng sinh tiêm, cùng mạng lưới phân phối tư nhân rộng khắp.

Tập đoàn Mavin là đơn vị tư vấn, hỗ trợ chiến lược trong toàn bộ quá trình xây dựng mô hình tổ chức Tập đoàn Dược thú y Việt Nam.

Vinavetco 'bắt tay' Mekovet thành lập Tập đoàn Dược thú y Việt Nam - Ảnh 2.

Dịp này, Tập đoàn Mavin tặng quà tri ân các đối tác đồng hành

Theo đó, việc hợp nhất hai thương hiệu dược thú y lâu đời nói trên không chỉ là sự kết nối doanh nghiệp mà còn là sự dung hòa hai di sản giá trị, liên kết hai thị trường chiến lược Bắc - Nam, nhằm xây dựng một hệ sinh thái dược thú y toàn diện, hiện đại và vững mạnh.

Bắt đầu hoạt động từ ngày 11.8, Tập đoàn Dược thú y Việt Nam đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu toàn ngành, với hệ thống quản trị chuẩn hóa theo GMP-WHO, ISO 22000 và triển khai hệ thống phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp tiên tiến SAP S/4HANA.

Tập đoàn Dược Thú y Việt Nam với nền tảng vững chắc, tầm nhìn chiến lược và tư vấn, đồng hành từ Mavin, được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới cho sự phát triển bền vững, tự cường và hội nhập của ngành dược thú y Việt Nam.

Trong năm nay, Tập đoàn Dược thú y Việt Nam sẽ đầu tư mạnh vào các lĩnh vực quan trọng như: nghiên cứu xây dựng nhà máy vắc xin, phát triển kháng sinh thế hệ mới, chế phẩm sinh học có nguồn gốc thảo dược, dinh dưỡng chức năng phục vụ chăn nuôi; thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo R&D chuyên sâu; mở rộng thị trường quốc tế...

Vinavetco 'bắt tay' Mekovet thành lập Tập đoàn Dược thú y Việt Nam - Ảnh 3.

Ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin khẳng định, Vinavetco và Mekovet hợp nhất để thực hiện quyết tâm kiến tạo tương lai ngành chăn nuôi Việt Nam

Nghiên cứu thuốc thú y thảo dược thay kháng sinh

Theo ông Đào Mạnh Lương, Tổng giám đốc Mavin, Tập đoàn Dược thú y Việt Nam có tầm nhìn trở thành tập đoàn dược thú y lớn nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn cả khu vực ASEAN.

Khi có Mavin hỗ trợ, Tập đoàn Dược thú y Việt Nam sẽ đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm. Theo đó, tập đoàn xây dựng 2 trung tâm nghiên cứu đặt ở Hưng Yên và ở Cai Lậy, hợp lực các chuyên gia quốc tế và trong ngành để đầu tư phát triển các sản phẩm thế hệ mới. Đây cũng là tập đoàn đầu tiên tại Việt Nam xây dựng 2 trung tâm chẩn đoán thú y đặt tại Hưng Yên và Cai Lậy.

"Những năm tới, tập đoàn không chỉ cung cấp sản phẩm thuốc điều trị mà còn cung cấp giải pháp chăn nuôi toàn diện đảm bảo cho môi trường xanh, đảm bảo sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu xu hướng mới của sản phẩm như thuốc thú y thảo dược sử dụng thay thế kháng sinh…", ông Lương nói.

Vinavetco 'bắt tay' Mekovet thành lập Tập đoàn Dược thú y Việt Nam - Ảnh 4.

Tập đoàn Dược thú y Việt Nam sẽ tập trung nghiên cứu, phát triển thuốc thú y thảo dược, kháng sinh thế hệ mới bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững

Cũng theo ông Đào Mạnh Lương, Tập đoàn Dược thú y Việt Nam đã thành lập Công ty Navetco - Combodia để phát triển hơn 100 sản phẩm đang bán qua hệ thống Cai Lậy đưa sang phân phối ở thị trường Campuchia và sẽ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.

Chia sẻ tại sự kiện, ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin, khẳng định: "Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng Vinavetco và Mekovet trong bước chuyển mình đầy chiến lược này. Việc hợp nhất không chỉ tạo nên một tổ chức mạnh mẽ hơn mà còn thể hiện quyết tâm kiến tạo tương lai ngành chăn nuôi Việt Nam bằng những giải pháp toàn diện, bền vững và có tầm nhìn chiến lược".

Khám phá thêm chủ đề

Vinavetco Mekovet Tập đoàn Dược thú y Việt Nam thuốc thú y Tập đoàn Mavin
Xem thêm bình luận