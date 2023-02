VinCSS mang giải pháp IoT Security thế hệ mới đến tọa đàm quốc tế tại Đài Loan

Hội thảo quốc tế về IoT Security "FIDO Taipei Seminar 2023" đã diễn ra tại Đài Bắc dưới sự chủ trì của Liên minh Xác thực trực tuyến thế giới (FIDO Alliance), đại diện đến từ các cơ quan chính quyền Đài Loan và các chuyên gia từ các công ty công nghệ Đài Loan và quốc tế như SK Telecom, Okta, VinCSS...

Phát biểu khai mạc tọa đàm, các đại diện đến từ chính quyền vùng lãnh thổ Đài Loan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu, triển khai các công nghệ, tiêu chuẩn quốc tế trong công tác phát triển đô thị thông minh, công nghiệp thông minh và tiến tới là quốc gia thông minh. Theo đó, để xây dựng Smart Country thành công bền vững thì bài toán kép đặt ra cho ngành Internet vạn vật là đảm bảo việc triển khai các thiết bị IoT phải vừa nhanh, hiệu quả kinh tế và đặc biệt an toàn.

Tham dự diễn đàn thảo luận với nội dung: Tầm quan trọng của một Internet of Things an toàn hơn - The Imperative for a more Secure IoT, ông Đỗ Ngọc Duy Trác, CEO VinCSS nhấn mạnh "Ứng dụng tiêu chuẩn FDO trong xây dựng giải pháp IoT Security là một trong những chiến lược phát triển ưu tiên của VinCSS, với định hướng là doanh nghiệp tiên phong, sẵn sàng đổi mới và cung cấp sản phẩm chất lượng hàng đầu cho thị trường quốc tế". Tại sự kiện, VinCSS cũng đã trao đổi kinh nghiệm phát triển giải pháp FDO và chia sẻ các thách thức và giải pháp thực tế khi thương mại hóa công nghệ FDO ra thị trường.



Ông Đỗ Ngọc Duy Trác, CEO VinCSS tại sự kiện CTV

Được biết, chưa đầy một năm kể từ khi tiêu chuẩn FDO ra đời, VinCSS đã phát triển hoàn chỉnh và sẵn sàng khai thác thương mại nền tảng VinCSS IoT FDO theo tiêu chuẩn FIDO Device Onboarding giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả triển khai an toàn cho thiết bị IoT. VinCSS IoT FDO được chính thức ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 12.2022 trong sự kiện FIDO Seminar lần thứ 9 ở Tokyo, chủ trì bởi FIDO Alliance.

Màn showcase giải pháp VinCSS IoT FDO tại sự kiện đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia bởi đây là một trong số ít giải pháp ứng dụng tiêu chuẩn FDO được thương mại hóa đầu tiên trên thế giới. Hiện tại, VinCSS IoT FDO đã được ứng dụng thương mại cho một dòng camera an ninh cao cấp. Trong thời gian tới, giải pháp hứa hẹn sẽ tiếp tục được áp dụng trong các dự án IoT khác như quản lý tòa nhà, giao thông thông minh, thành phố thông minh…

Các chuyên gia công nghệ và các nhà lãnh đạo, quy tụ trong khuôn khổ sự kiện đều tin rằng FDO là một trong những tiêu chuẩn có ảnh hưởng lớn nhất, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin về tương lai ngành IoT được phát triển an toàn, hiệu quả.

Được biết, VinCSS IoT FDO là giải pháp thiết lập và cấu hình an toàn cho các thiết bị IoT một cách tự động. Giải pháp sử dụng giao thức FDO (FIDO Device Onboard) được phát triển bởi Liên minh Xác thực trực tuyến thế giới (FIDO Alliance), góp phần xây dựng chuỗi cung ứng công nghệ hiệu quả, an toàn giữa thiết bị vật lý và cơ sở hạ tầng số của doanh nghiệp.

VinCSS IoT FDO gồm các chức năng: Cài đặt, triển khai, mở rộng; Quản lý vận hành cấu hình các thiết bị IoT.

VinCSS IoT FDO mang đến các lợi ích: Dễ dàng cài đặt (ngay cả với người dùng không am hiểu về công nghệ thông tin và an ninh bảo mật). Đảm bảo an toàn bảo mật, quyền riêng tư. Tiện lợi nhanh chóng, dễ dàng triển khai diện rộng.

Các module của giải pháp: FDO Protocol (được tích hợp vào thiết bị ngay ở khâu sản xuất), VinCSS IoT platform (hệ thống quản lý, cài đặt, vận hành thiết bị IoT trên nền tảng Cloud), các máy chủ Rendezvous Server (các máy chủ làm nhiệm vụ kích hoạt và chứng thực thiết bị IoT thông qua FDO Protocol).