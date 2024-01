VinCSS và Autocrypt bắt tay hợp tác tại CES 2024

Mối quan hệ hợp tác được thúc đẩy dựa trên sự thừa nhận lẫn nhau về tầm quan trọng của an ninh mạng trong bối cảnh phát triển của công nghệ ô tô, khi các phương tiện ngày càng phụ thuộc vào phần mềm. Cả VinCSS và Autocrypt đều có chung tầm nhìn tiên phong đổi mới trong việc bảo vệ các phương tiện thông minh khỏi các mối đe dọa an toàn thông tin.

Biên bản ghi nhớ đánh dấu một kế hoạch hợp tác toàn diện. Trong đó, hai công ty sẽ cùng chia sẻ kiến thức chuyên môn và tìm kiếm các cơ hội phát triển thị trường. Mục tiêu là tạo ra các giải pháp bảo mật tiên tiến có thể được triển khai trên toàn cầu và tuân thủ yêu cầu pháp lý cũng như tiêu chuẩn thị trường. Sự hợp tác này được cho là rất thức thời trong bối cảnh các quy định R155 và R156 của Liên Hiệp Quốc sẽ trở thành bắt buộc đối với các phương tiện ô tô từ tháng 7.2024, cùng nhiều tiêu chuẩn khắt khe khác của thị trường.

VinCSS, với kinh nghiệm trong bảo mật hệ thống IT/IoT/OT và ô tô, cùng với Autocrypt, nổi tiếng với công nghệ di động thông minh, có thể tạo ra một sự kết hợp mạnh mẽ, hứa hẹn đưa đến các giải pháp an ninh mạng hiệu quả cho ngành công nghiệp ô tô.

Ông Đỗ Ngọc Duy Trác, CEO VinCSS chia sẻ: "VinCSS chúng tôi luôn khao khát mang tới một tương lai kỹ thuật số an toàn và thuận tiện cho mọi người. Hợp tác và tận dụng chuyên môn quốc tế chính là một trong những cách hiệu quả nhất để thực hiện hóa sứ mệnh đó. Mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa VinCSS và các đối tác uy tín trên thế giới sẽ mở ra một sự đổi mới trong lĩnh vực an ninh mạng ô tô, hướng tới những giải pháp tân tiến, đóng góp cho thành công của các hãng xe và đem tới trải nghiệm an toàn cho mỗi người tham gia giao thông".

Ông Daniel ES Kim, CEO và co-Founder của Autocrypt cũng bày tỏ: "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với VinCSS. Biên bản ghi nhớ (MOU) tại CES 2024 sẽ là khởi đầu cho những cống hiến chung của chúng tôi nhằm hướng tới sự tiến bộ trong công nghệ ô tô. Tôi tin rằng lần hợp tác này sẽ tận dụng tối đa thế mạnh của hai bên và đưa VinCSS cũng như Autocrypt trở thành những cái tên tiên phong về bảo mật thông tin trong lĩnh vực ô tô trên thế giới".