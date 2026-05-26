Kinh tế

VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguồn: Vingroup
26/05/2026 10:27 GMT+7

VinFast Auto Ltd. công bố Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của VinFast. Quyết định trên nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Phạm Nhật Quân Anh hiện là Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc Thường trực tại Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast, có kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực, đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển từ giai đoạn xây dựng nền tảng tại thị trường nội địa đến hành trình mở rộng hiện diện trên quy mô toàn cầu của VinFast.

Bà Lê Thị Thu Thủy sẽ thôi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và không tham gia Hội đồng quản trị để tập trung cho các mục tiêu quan trọng của Tập đoàn Vingroup - cổ đông lớn của VinFast, nơi bà đang đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch.

Ông Phạm Nhật Quân Anh chia sẻ: "Tôi rất vinh dự đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị VinFast. Trong những năm qua, VinFast đã thành công xây dựng nền tảng phát triển vững chắc, và chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với các ưu tiên chiến lược dài hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực vận hành toàn cầu cũng như trải nghiệm khách hàng. Tôi mong muốn đồng hành cùng ban lãnh đạo để đưa VinFast bước sang giai đoạn phát triển mới".

Ông Phạm Nhật Quân Anh tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University). Ông từng giữ vai trò Phó tổng giám đốc và Phó giám đốc Điều hành tại Công ty cổ phần Vinpearl trong giai đoạn 2017 - 2019. Đây là giai đoạn ông tích lũy kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực quản trị vận hành, phát triển hệ thống và hoạch định chiến lược.

Kể từ khi gia nhập VinFast vào tháng 2.2019, ông Phạm Nhật Quân Anh đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng ở tất cả các lĩnh vực từ Phát triển xe, Sản xuất tới Kinh doanh, Hậu mãi, bao gồm Phó tổng giám đốc Kinh doanh - Marketing - Hậu mãi toàn cầu, Giám đốc khối Kế hoạch, Điều phối và Kiểm soát Chất lượng, trước khi đảm nhận các vị trí hiện tại. Với kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực và tư duy vận hành chiến lược, ông đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của VinFast từ giai đoạn xây dựng nền tảng tại thị trường nội địa đến hành trình mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế.

