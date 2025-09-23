VinFast đại thắng tại giải thưởng truyền thông lớn nhất toàn cầu

Vượt qua hàng loạt thương hiệu lớn đến từ các thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, New Zealand, Hồng Koong, Singapore và Ấn Độ, VinFast đã khẳng định tầm ảnh hưởng với 6 giải thưởng danh giá tại APAC Effie Awards, giải thưởng được mệnh danh là chuẩn mực vàng đo lường hiệu quả truyền thông - tiếp thị giúp thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.

VinFast xuất sắc giành chiến thắng tại 6 hạng mục trong khuôn khổ Giải thưởng APAC Effie Awards

VinFast là thương hiệu Việt Nam duy nhất đạt 2 giải thưởng quan trọng nhất của năm, bao gồm giải nhì hạng mục Thương hiệu của năm (Brand of the Year 2025) và giải ba Nhà tiếp thị của năm (Marketer of the Year 2025). Đây là sự công nhận to lớn cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của công ty trong việc sáng tạo, xây dựng và phát triển thương hiệu, qua đó mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Với giải vàng ở hạng mục Thương hiệu ô tô có chiến dịch truyền thông, ý tưởng sáng tạo tác động lên chỉ số kinh doanh (Automotive), VinFast được đánh giá đã làm nên lịch sử với mẫu xe VF 3. Chỉ sau 66 giờ mở nhận đặt cọc sớm tại thị trường Việt Nam, VinFast đã ghi nhận 27.649 đơn đăng ký mua xe và đánh dấu kỷ lục chưa từng có trên thị trường nội địa. Hội đồng giải thưởng mô tả đây là "66 giờ biến kỳ vọng thành lịch sử".

Với giải vàng ở hạng mục Chiến dịch Tiếp thị khách hàng và thương mại điện tử (Shopper and eCommerce marketing), thành công lịch sử của VF 3 cũng đến từ sự tiên phong trong phương thức bán hàng. Lần đầu tiên tại Việt Nam, sản phẩm ô tô được giao dịch trên các nền tảng thương mại điện tử và chốt đơn thông qua những phiên livestream do người có ảnh hưởng với cộng đồng (KOLs) phối hợp thực hiện.

Với giải thưởng Thương hiệu thể hiện sự sáng tạo, đột phá dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Brands), VinFast được đánh giá đã thành công tạo ra sản phẩm và câu chuyện thương hiệu mang tính bứt phá, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn khu vực.

Với giải thưởng Chiến dịch Tiếp thị đột phá (Marketing Disruptor), chiến dịch ra mắt VF 3 đã phá vỡ những chuẩn mực thông thường, sử dụng các phương thức tiếp thị sáng tạo và không theo lối mòn, từ đó thu hút sự chú ý chưa từng có từ công chúng.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast toàn cầu chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng tự hào và vinh dự khi VinFast được vinh danh tại giải thưởng danh giá như APAC Effie Awards. Những giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận cho tầm nhìn, khả năng sáng tạo của đội ngũ VinFast mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục tiên phong, mang đến những sản phẩm đột phá, dẫn dắt người tiêu dùng trong cuộc cách mạng giao thông xanh trên toàn cầu".

VinFast tiếp tục khẳng định vị thế nhà sản xuất ô tô toàn cầu. Tại Việt Nam, hãng xe không ngừng giữ vững ngôi vương thị trường, liên tục giới thiệu các dòng sản phẩm mới nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Ở Indonesia, chỉ sau chưa đầy một năm ra mắt, VinFast đã nhanh chóng tạo nên sức hút mạnh mẽ khi mẫu xe VF 3 được vinh danh tại hai giải thưởng ô tô danh giá hàng đầu thị trường như "Tân binh xe điện ấn tượng nhất" do Tạp chí Carvaganza bình chọn và "Mẫu xe gia đình tốt nhất" của Tạp chí Autofun.

Không dừng lại ở đó, thương hiệu xe điện Việt còn liên tục khẳng định dấu ấn thương hiệu tại nhiều thị trường quốc tế khác như Ấn Độ, Philippines, Trung Đông, châu Âu và Bắc Mỹ, từng bước củng cố vị thế dẫn đầu trên hành trình chinh phục người tiêu dùng toàn cầu.

Những giải thưởng danh giá nằm trong khuôn khổ APAC Effie Awards một lần nữa khẳng định vai trò của VinFast trong việc định hình và dẫn dắt cuộc cách mạng chuyển đổi xanh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như trên thế giới. Với dải sản phẩm đa dạng và hệ sinh thái bao trùm, hãng xe vẫn đang mạnh mẽ củng cố vị thế đứng đầu thị trường ô tô ở Việt Nam, tiếp tục mở rộng thần tốc tại các thị trường quốc tế thông qua phát triển mạng lưới đại lý và xưởng dịch vụ, đồng thời kiện toàn năng lực sản xuất toàn cầu.



