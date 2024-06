VinFast không chỉ là một dự án kinh doanh mà còn là một dự án cống hiến

VinFast VF 8 giành 5 giải thưởng về an toàn của ASEAN NCAP

Ngày 29.5.2024, VinFast công bố VF 8, mẫu SUV điện phân khúc D vinh dự nhận 5 trên tổng số 6 giải thưởng về an toàn năm 2024 của Chương trình Đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP). Các giải thưởng danh giá của ASEAN NCAP khẳng định rõ giá trị từ triết lý "Đặt khách hàng làm trọng tâm" của VinFast.

5 giải thưởng được trao cho VinFast VF 8 tại Lễ trao giải ASEAN NCAP Grand Prix Awards tối 28.5 tại Bangkok (Thái Lan), gồm Giải thưởng "Bảo vệ an toàn cho trẻ em tốt nhất", "Hỗ trợ an toàn tốt nhất", "Xe tốt nhất", "An toàn cho người đi xe máy tốt nhất" và "Xe SUV tốt nhất". Vượt qua hơn 15 nhà sản xuất ô tô lớn tại Đông Nam Á để góp mặt trong gần như tất cả giải thưởng, VinFast đã chứng minh năng lực vượt trội và cam kết tuyệt đối về an toàn cho người tiêu dùng.