Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

VinFast thắng lớn tại Car Choice Awards 2025

Việt Đức
Việt Đức
05/10/2025 17:29 GMT+7

2025 là năm tiếp tục đánh dấu chiến thắng áp đảo của hãng xe Việt Nam trong bảng giải thưởng của Car Choice Awards lần thứ 4.

Đêm công bố giải thưởng “Xe của năm - Car Choice Awards” chính thức được công bố. Đây là năm thứ 4 liên tiếp giải thưởng được tổ chức theo tôn chỉ “không chọn tốt nhất, chọn phù hợp nhất”. Car Choice Awards tiếp tục được xem là một trong những giải thưởng đóng vai trò tham khảo cho người tiêu dùng có nhu cầu mua xe, đổi xe, lên đời xe hay đơn giản là quan tâm tới thị trường xe tại Việt Nam.

Giải thưởng là tổng hợp tiếng nói của cả cộng đồng từ bình chọn trực tiếp của người tiêu dùng tới đánh giá đến từ các chuyên gia, nhà báo và KOLs có kinh nghiệm. Từ đó, phản ảnh xu hướng tiêu dùng, những mẫu xe đang được đánh giá cao giúp người mua bớt băn khoăn trong việc lựa chọn mẫu xe phù hợp với bản thân.

VinFast thắng lớn tại Car Choice Awards 2025 - Ảnh 1.

Bảng danh sách giải thưởng Car Choice Awards 2025

Ảnh: Car Choice Awards

Theo đó, VinFast tiếp tục ghi dấu ấn khi chiến thắng ở 4 hạng mục tiếp tục áp đảo các thương hiệu còn lại. Trong đó có những giải thưởng quan trọng như: “Thương hiệu ô tô vươn mình”; “Xe dẫn dắt thị trường - VF3”; “Xe dịch vụ của năm - VF5/Herio Green” và xe “GenZ của năm - VF3”. Honda cũng gây ấn tượng với hai mẫu xe đoạt giải: City thắng giải xe gia đình của năm phân khúc dưới 600 triệu đồng và CR-V e: HEV RS thắng giải xe hybrid của năm.

VinFast thắng lớn tại Car Choice Awards 2025 - Ảnh 2.

VinFast thắng lớn tại Car Choice Awards 2025

Ảnh: Việt Đức

Nhìn chung, những giải thưởng như Car Choice Awards không đóng vai trò thước đo nhưng lại là tham khảo tốt tổng hợp được phản ánh của nhiều chuyên gia, người tiêu dùng về các mẫu xe mới đang có mặt trên thị trường trong năm. Từ đó ghi nhận những thay đổi, nỗ lực của các thương hiệu xe trong công cuộc “vươn mình” tới khách hàng đồng thời giúp người tiêu dùng có thêm một kênh tham khảo khi có nhu cầu mua xe.

Tin liên quan

VinFast VF 7 Plus: SUV điện giá dưới 1 tỉ đồng đáng cân nhắc với gia đình

VinFast VF 7 Plus: SUV điện giá dưới 1 tỉ đồng đáng cân nhắc với gia đình

Ngoài thiết kế hiện đại và trang bị nhiều tính năng tiện nghi, VinFast VF 7 Plus còn đang được hưởng chính sách miễn phí sạc pin và miễn 100% lệ phí trước bạ, giúp tiết kiệm nhiều chi phí khi mua xe.

Chuyên gia nói gì về VinFast VF 8 sau khi lái trải nghiệm?

VinFast VF 8 vận hành thế nào trong loạt sa hình 'khó nhằn'?

Khám phá thêm chủ đề

Car Choice Awards VinFast Xe của năm Xe xanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận