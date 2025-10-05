Đêm công bố giải thưởng “Xe của năm - Car Choice Awards” chính thức được công bố. Đây là năm thứ 4 liên tiếp giải thưởng được tổ chức theo tôn chỉ “không chọn tốt nhất, chọn phù hợp nhất”. Car Choice Awards tiếp tục được xem là một trong những giải thưởng đóng vai trò tham khảo cho người tiêu dùng có nhu cầu mua xe, đổi xe, lên đời xe hay đơn giản là quan tâm tới thị trường xe tại Việt Nam.

Giải thưởng là tổng hợp tiếng nói của cả cộng đồng từ bình chọn trực tiếp của người tiêu dùng tới đánh giá đến từ các chuyên gia, nhà báo và KOLs có kinh nghiệm. Từ đó, phản ảnh xu hướng tiêu dùng, những mẫu xe đang được đánh giá cao giúp người mua bớt băn khoăn trong việc lựa chọn mẫu xe phù hợp với bản thân.

Bảng danh sách giải thưởng Car Choice Awards 2025

Ảnh: Car Choice Awards

Theo đó, VinFast tiếp tục ghi dấu ấn khi chiến thắng ở 4 hạng mục tiếp tục áp đảo các thương hiệu còn lại. Trong đó có những giải thưởng quan trọng như: “Thương hiệu ô tô vươn mình”; “Xe dẫn dắt thị trường - VF3”; “Xe dịch vụ của năm - VF5/Herio Green” và xe “GenZ của năm - VF3”. Honda cũng gây ấn tượng với hai mẫu xe đoạt giải: City thắng giải xe gia đình của năm phân khúc dưới 600 triệu đồng và CR-V e: HEV RS thắng giải xe hybrid của năm.

VinFast thắng lớn tại Car Choice Awards 2025 Ảnh: Việt Đức

Nhìn chung, những giải thưởng như Car Choice Awards không đóng vai trò thước đo nhưng lại là tham khảo tốt tổng hợp được phản ánh của nhiều chuyên gia, người tiêu dùng về các mẫu xe mới đang có mặt trên thị trường trong năm. Từ đó ghi nhận những thay đổi, nỗ lực của các thương hiệu xe trong công cuộc “vươn mình” tới khách hàng đồng thời giúp người tiêu dùng có thêm một kênh tham khảo khi có nhu cầu mua xe.