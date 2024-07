VinFast VF 5 có giá từ 377 triệu đồng tại Indonesia

Hãng xe Việt Nam vừa chính thức công bố giá bán xe VinFast VF 5 tại thị trường Indonesia. Theo đó, VinFast chính thức mở bán VF 5 từ ngày 1.7.2024 tại xứ vạn đảo với mức giá niêm yết 310 triệu rupiah (khoảng 483 triệu đồng) cho phiên bản mua pin và 242 triệu rupiah (khoảng 377 triệu đồng) cho bản thuê pin.

VinFast VF 5 tại thị trường Indonesia

Chính sách thuê pin VinFast VF 5 tại Indonesia từ 990.000 rupiah/tháng (khoảng 1,543 triệu đồng/tháng) cho quãng đường di chuyển tối đa 1.500 km, 1.415.000 rupiah/tháng (khoảng 2,2 triệu đồng/tháng) cho quãng đường di chuyển tối đa 3.000 km và 2.360.000 rupiah/tháng (khoảng 3,678 triệu đồng/tháng) cho quãng đường di chuyển trên 3.000 km.

Như vậy, giá bán VinFast VF5 tại thị trường Indonesia rẻ hơn so với Việt Nam (548 triệu đồng cho bản mua pin và 468 triệu đồng cho bản thuê pin). Tuy nhiên, phiên bản VF 5 phân phối tại thị trường Việt Nam là biến thể Plus trang bị động cơ khỏe hơn, pin lớn hơn và nhiều tiện nghi, tính năng an toàn vượt trội so với xe tại Indonesia.

VinFast VF 5 tại Indonesia thiếu nhiều trang bị

Cụ thể, khác biệt đầu tiên trên VinFast VF 5 tại Indonesia được lắp mâm thép 16 inch đi kèm tấm ốp màu bạc và lốp cỡ 195/60 R16. Bản bán ra thị trường Việt Nam dùng mâm hợp kim 17 inch, lốp 205/55 R17. Trang bị này sẽ giảm đi nét đẹp của xe nhưng bù lại hứa hẹn mang đến khả năng vận hành êm ái và chi phí thay thế rẻ hơn.

Ở phía sau, xe vẫn được trang bị ăng-ten dạng vây cá mập, 4 cảm biến lùi nhưng thiếu đi cần gạt nước kính sau. Trang bị này không quá cần thiết với một số người dùng, giúp chiếc xe hạ giá dễ tiếp cận.

Động cơ trang bị trên VinFast VF 5 tại Indonesia yếu hơn 40 mã lực so với xe tại Việt Nam

Nội thất xe cắt bớt nhiều chi tiết, ghế ngồi và khu vực tỳ tay trên cánh cửa được bọc nỉ/vải thay vì da tổng hợp như VinFast VF 5 Plus tại Việt Nam. Các lẫy mở cửa bên trong xe cũng chỉ được làm bằng nhựa màu đen thay vì mạ crôm.

Vô-lăng và cách bố trí bên trong xe có điều chỉnh để phù hợp với điều kiện giao thông tại khu vực sử dụng tay lái nghịch. Tuy nhiên, các các bộ phận như cần số hay các cổng sạc 12 volt và USB Type-A trên bệ trung tâm được giữ nguyên, đồng nghĩa với việc phanh tay vẫn nằm về bên trái, căn cứ theo hình ảnh xe trưng bày.

VinFast VF 5 tại Indonesia có công suất động cơ tối đa 70 kW, tương đương 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Pin Lithium dung lượng 29,6 kWh và có thể sạc nhanh trong 34 phút, đưa dung lượng pin từ 10 - 70%.

Số lượng túi khí trên VinFast VF 5 tại Indonesia cũng giảm từ 6 xuống còn 4 (không có túi khí rèm). Xe vẫn có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC…