VinFuture kết nối trí tuệ toàn cầu, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam

Từ những cuộc gặp gỡ trong Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture, nhiều dự án nghiên cứu đã được hình thành, góp phần giải quyết các bài toán về vật liệu, nông nghiệp, y tế, chuyển đổi xanh và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Sau hơn nửa thập kỷ hoạt động, VinFuture đang từng bước khẳng định vai trò cầu nối giữa trí tuệ khoa học toàn cầu với nhu cầu phát triển của Việt Nam. Nếu các mùa giải trước đây được biết đến với việc tôn vinh những công trình khoa học có giá trị cho nhân loại thì hiện nay, giá trị của VinFuture còn được thể hiện ở khả năng tạo lập mạng lưới hợp tác bền vững giữa các nhà khoa học quốc tế và các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước.

Điểm khác biệt của VinFuture là các kết nối không dừng lại sau lễ trao giải. Thông qua Tuần lễ Khoa học Công nghệ, các diễn đàn chuyên đề và chương trình kết nối, nhiều giáo sư, nhà khoa học hàng đầu thế giới tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam với vai trò cố vấn, đối tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực và phát triển các dự án ứng dụng.

Tiêu biểu là GS Omar Yaghi, chủ nhân giải đặc biệt VinFuture mùa đầu tiên và sau đó đoạt Nobel Hóa học 2025. Ông đang hợp tác với VinUni phát triển AIRES – hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ khám phá và thiết kế vật liệu mới. Việc công trình được công bố trên Nature Synthesis không chỉ khẳng định chất lượng nghiên cứu mà còn mở cơ hội để các nhà khoa học trẻ Việt Nam tham gia trực tiếp vào các hướng nghiên cứu tiên phong về vật liệu phục vụ năng lượng, môi trường và y sinh.

GS Omar Yaghi đang tham gia Hội đồng Cố vấn của Trung tâm Trí tuệ môi trường (CEI), Trường ĐH VinUni. Năm 2025, công trình khoa học về AIRES đã chính thức được xuất bản trên Nature Synthesis - tạp chí khoa học uy tín hàng đầu thế giới, công bố các nghiên cứu xuất sắc và có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tổng hợp hóa học và công nghệ vật liệu mới ẢNH: VINFUTURE

Trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến, GS Richard Friend và GS Konstantin Novoselov cũng tham gia cố vấn khoa học cho Trung tâm Đổi mới công nghệ cật liệu của VinUni. Từ những kết nối tại VinFuture, hợp tác giữa CMIT và Viện Nghiên cứu vật liệu thông minh Singapore được thiết lập, tạo điều kiện trao đổi nghiên cứu viên, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh và triển khai các dự án quốc tế.

GS Konstantin Novoselov cùng các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Khoa học Vật liệu kỹ thuật số (DMS), Trung tâm Trí tuệ môi trường (CEI), VinUni, tại VOLTERRA - hệ thống sạc thông minh đột phá được phát triển bởi các nhà khoa học CEI và thế giới ẢNH: CEI

Ở lĩnh vực phát triển bền vững, GS Ermias Kebreab đồng hành với dự án Hệ thống nuôi trồng thủy sản thông minh tại Khánh Hòa. Dự án hướng tới nâng cao hiệu quả nuôi trồng, cải thiện chất lượng môi trường nước và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho các địa phương ven biển.

Những kết nối này nhanh chóng chuyển hóa thành các chương trình nghiên cứu cụ thể. Trong nông nghiệp, dự án chọn tạo giống sắn kháng bệnh khảm lá do GS-TS Lê Huy Hàm và cộng sự triển khai hướng tới tạo giống có năng suất cao, hàm lượng tinh bột ổn định, góp phần bảo vệ sinh kế người nông dân và nâng cao sức cạnh tranh của ngành sắn Việt Nam.

Giống sắn được phát triển từ nghiên cứu của GS Lê Huy Hàm hội tụ đồng thời nhiều đặc tính ưu việt: Kháng bệnh khảm lá, cho năng suất tinh bột cao và có kiểu hình thân thẳng. ẢNH: QUỸ THIỆN TÂM

Trong lĩnh vực y tế, nền tảng VNPreventStroke ứng dụng trí tuệ nhân tạo dự báo nguy cơ đột quỵ được hình thành sau các cuộc trao đổi giữa chuyên gia quốc tế và các bác sĩ Việt Nam tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2024. Dự án kỳ vọng hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ, giúp người dân chủ động phòng bệnh và giảm áp lực cho hệ thống y tế.

GS-TS-BS Mai Duy Tôn (Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, ngoài cùng bên phải của ảnh) cùng GS Valery Feigin (Đại học Auckland, New Zealand, thứ 2 từ trái sang), một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về đột quỵ, tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2024 ẢNH: VINFUTURE

Một dự án khác là robot phục hồi chức năng ứng dụng AI do Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển với sự hợp tác của GS Raymond Kai-yu Tong. Thiết bị hướng tới mục tiêu 'Made in Vietnam', giúp giảm chi phí điều trị, mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ phục hồi hiện đại cho người bệnh sau đột quỵ hoặc chấn thương thần kinh.

GS Raymond Kai-yu Tong giới thiệu về công nghệ 'Bàn tay hy vọng' tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 ẢNH: VINFUTURE

Trong y tế công cộng, hoạt động InnovaConnect của VinFuture cũng tạo tiền đề để Trường Đại học Y tế Công cộng triển khai chương trình phòng chống thuốc lá điện tử cho hơn 2.200 học sinh tại Hà Nội. Các kết quả nghiên cứu được kỳ vọng sẽ đóng góp cơ sở khoa học cho quá trình xây dựng chính sách bảo vệ thanh thiếu niên.

Từ khoa học vật liệu, nông nghiệp, y tế đến chuyển đổi xanh, các dự án được hình thành từ mạng lưới VinFuture đều hướng tới mục tiêu đưa tri thức quốc tế giải quyết những vấn đề thực tiễn của Việt Nam. Đây được xem là giá trị lâu dài của VinFuture, không chỉ kết nối những bộ óc hàng đầu thế giới với Việt Nam mà còn đưa thành tựu khoa học đến gần hơn với đời sống, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và thúc đẩy phát triển bền vững.