Vingroup ký kết với tập đoàn công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới, làm metro Hà Nội

Theo hợp đồng, toàn bộ các đoàn tàu do Alstom thiết kế và sản xuất cho các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội là loại 5 toa thế hệ mới, sở hữu nhiều ưu điểm về thiết kế, hiệu quả vận hành và an toàn.

Thân tàu được chế tạo bằng hợp kim nhôm, giúp giảm tải trọng trục, qua đó tiết kiệm năng lượng và hạn chế hao mòn đường ray. Thiết kế thân tàu rộng tối ưu không gian nội thất, nâng cao sức chở hành khách. Tàu được vận hành tự động hoàn toàn, không người lái, đạt cấp độ tự động hóa cao nhất GoA4. Bên cạnh đó, hệ thống phanh hiện đại kết hợp phanh tái sinh và phanh đĩa, có khả năng bảo đảm an toàn và thu hồi năng lượng trong quá trình hãm.

(Từ trái qua) Bà Thái Thị Thanh Hải - Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, ông Nguyễn Việt Quang - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, ông Martin Sion - Tổng giám đốc Alstom và ông Didier Le-Bret - Đại sứ Pháp tại Việt Nam, tại buổi lễ ký kết hợp tác giữa Vingroup và Alstom ẢNH: VG

Trong đó, 83 đoàn tàu đầu tiên sẽ được sản xuất tại cơ sở Valenciennes Petite-Foreet (Pháp), một trong những trung tâm chuyên môn của Alstom về tàu điện ngầm. Bên cạnh việc cung cấp 83 đoàn tàu nguyên chiếc, Alstom sẽ cung cấp công nghệ, chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ về trang thiết bị và các linh kiện quan trọng để Vingroup chủ động sản xuất, lắp ráp 117 đoàn tàu tại Việt Nam.

Hợp đồng giữa Vingroup và Alstom đặt nền móng quan trọng trong việc nâng cao năng lực tự chủ và hiện đại hoá hệ sinh thái công nghiệp đường sắt Việt Nam. Hợp tác cũng mở ra cơ hội thiết lập quan hệ đối tác công nghiệp dài hạn, từng bước mở rộng sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Martin Sion, Tổng Giám đốc Alstom, chia sẻ: "Hợp đồng và Thỏa thuận Chuyển giao Công nghệ đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển ngành đường sắt đô thị Việt Nam. Việc kết hợp năng lực chuyên môn toàn cầu của Alstom với thế mạnh công nghiệp và tầm nhìn dài hạn của Vingroup sẽ đặt nền móng cho một trong những chương trình phát triển đường sắt đô thị tham vọng nhất có thể được triển khai tại Đông Nam Á. Hai bên cũng hướng tới việc hỗ trợ tầm nhìn của Hà Nội về một mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại, đồng bộ và bền vững".

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết: "Công nghiệp đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cầu, cảng, logistics và những loại hình hạ tầng giao thông thế hệ mới thuộc trụ cột Hạ tầng của Vingroup. Chiến lược của chúng tôi là kết nối các nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế hàng đầu thế giới với năng lực triển khai mạnh mẽ của hệ sinh thái Vingroup, để có thể tham gia kiến tạo các nền tảng hạ tầng có ý nghĩa lâu dài cho thủ đô và đất nước".

Vingroup là tổng thầu của dự án metro Hà Nội, thông qua công ty thành viên Vinhomes. Việc hợp tác với Alstom nhằm cung cấp phương tiện cho các dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tiến tới phát triển năng lực tự chủ để có thể đồng hành dài hạn cùng quá trình phát triển mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố.

Theo Quy hoạch thủ đô tới năm 2045, mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội sẽ đạt 979 km, gồm 18 tuyến và đóng vai trò "xương sống" của hệ thống giao thông công cộng.

Với tổng chiều dài lên đến gần 1.000 km, đây cũng là một trong những dự án phát triển đường sắt đô thị có quy mô lớn nhất tại Đông Nam Á, góp phần giảm ùn tắc, hạn chế ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân.