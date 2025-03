Vĩnh biệt 'Cha Ralph' của 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai'

Richard Chamberlain mất tại Waimanalo, Hawaii (Mỹ), do biến chứng sau một cơn đột quỵ, thọ 90 tuổi.

"Richard yêu dấu của chúng tôi hiện đang ở cùng các thiên thần. Anh ấy được tự do và bay đến với những người thân yêu trước chúng tôi. Chúng tôi thật may mắn khi được biết đến một tâm hồn tuyệt vời và đáng yêu như vậy. Tình yêu không bao giờ chết. Và tình yêu của chúng tôi đang ở dưới đôi cánh của anh ấy, nâng anh ấy lên cuộc phiêu lưu vĩ đại tiếp theo của mình", Martin Rabbett, đối tác lâu năm của Chamberlain chia sẻ.

Richard Chamberlain qua đời ở tuổi 90 ẢNH: AP

Richard Chamberlain sớm chứng minh được tài năng của mình trên sân khấu trong vở Hamlet và những vai diễn khác của kịch Shakespeare. Sau đó, Richard Chamberlain đóng vai chính trong một số bộ phim điện ảnh đáng chú ý như Petulia, The Three Musketeers, The Music Lovers, The Last Wave... Nhưng thế mạnh của ông vẫn là màn ảnh nhỏ. Khán giả Việt biết đến ông nhiều nhất là vai Cha Ralph de Bricassart - một linh mục người Úc đầy tình yêu thương trong bộ phim truyền hình ngắn tập được đánh giá cao, chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn đình đám của Colleen McCullough: Tiếng chim hót trong bụi mận gai.

Richard Chamberlain và Rachel Ward trong phim Tiếng chim hót trong bụi mận gai ẢNH: IMDB

Bộ phim tập trung vào cuộc sống của gia đình Cleary từ những năm 1920 đến 1960. Họ từ New Zealand đến vùng hẻo lánh của Úc để giúp điều hành trang trại của dì Mary Carson. Tình yêu bị cấm đoán giữa Meggie Cleary (Rachel Ward) và vị linh mục của gia đình - Cha Ralph de Briscassart - khiến khán giả rơi lệ.

Shogun dựa trên tiểu thuyết của James Clavell, cũng là một phim truyền hình ngắn tập thành công của Richard Chamberlain vào năm 1980. Sau thành công này, ông đã thu về khoản cát-xê lớn cho phim truyền hình Tiếng chim hót trong bụi mận gai vào năm 1996.

Richard Chamberlain và Rachel Ward gặp nhau năm 2012 ẢNH: AFP

Ngoại hình cao ráo, gương mặt nam tính và cách cư xử của Richard Chamberlain khiến ông trở thành thần tượng ngay lập tức. Ông chuyển sang âm nhạc với album phát hành năm 1962 - Richard Chamberlain Sings và sau đó là The Theme From Dr. Kildare. Ông là giọng ca của Twilight of Honor, Joy in the Morning, 2 bộ phim truyền hình dài tập của MGM do ông đóng chính vào đầu những năm 1960.

Tự truyện của Richard Chamberlain là Shattered Love: A Memoir được xuất bản năm 2003. Ngoài diễn xuất, ca hát và hội họa, ông còn ủng hộ các hoạt động sinh thái tại Sacramento, California và Washington D.C để cứu sông Tuolumne, bắt nguồn từ Công viên quốc gia Yosemite ở California. Những nỗ lực của ông đã giúp đưa dòng sông này vào sự bảo vệ của hệ thống sông hoang dã và danh lam thắng cảnh quốc gia Mỹ.