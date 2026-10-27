Vĩnh biệt nhạc sĩ Trần Xuân Tiến của phong trào 'Hát cho đồng bào tôi nghe'

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến (1950-2026) Ảnh: Hội Âm nhạc TP.HCM cung cấp

Nhạc sĩ Mai Trâm - con gái nhạc sĩ Trần Xuân Tiến cho biết ông qua đời lúc 6 giờ sáng nay (27.10). Người nhà cho biết ông có tiền sử đau tim và sáng nay lên cơn đau tim.

Theo thông tin từ Hội Âm nhạc TP.HCM, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến sinh năm 1950 tại Quảng Ngãi, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ông từng giữ chức Trưởng ban Văn nghệ Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM và Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Sau khi học tại Đại học Văn khoa Sài Gòn, năm 1970, ông tham gia Hội Sinh viên sáng tác thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn. Ông từng là Đoàn trưởng Đoàn Văn nghệ sinh viên - học sinh Sài Gòn, tham gia phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe cùng các nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Trương Quốc Khánh, Nguyễn Văn Sanh…

Không chỉ có giọng hát hay, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến còn được đồng nghiệp, bạn bè quý mến bởi tính cách vui vẻ, gần gũi. Ông sáng tác nhiều ca khúc dành cho thanh niên, thiếu nhi, trong đó có Tuổi trẻ 20, Hành khúc sinh viên, Tuổi trẻ miền Đông, Thành phố Bác Hồ, thành phố của em…

Sự ra đi của nhạc sĩ Trần Xuân Tiến là mất mát đối với gia đình, đồng nghiệp và Hội Âm nhạc TP.HCM.

Theo cáo phó, linh cữu nhạc sĩ được quàn tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, chi nhánh phía nam (TP.HCM); lễ nhập quan diễn ra lúc 17 giờ ngày 29.10; lễ viếng bắt đầu từ 18 giờ cùng ngày; lễ truy điệu được tổ chức lúc 7 giờ ngày 31.10, sau đó được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa (TP.HCM).