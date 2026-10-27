Vĩnh biệt nhạc sĩ Trần Xuân Tiến của phong trào 'Hát cho đồng bào tôi nghe'

Nhạc sĩ Mai Trâm - con gái nhạc sĩ Trần Xuân Tiến cho biết ông qua đời lúc 6 giờ sáng nay (27.10). Người nhà cho biết ông có tiền sử đau tim và sáng nay lên cơn đau tim.
Theo thông tin từ Hội Âm nhạc TP.HCM, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến sinh năm 1950 tại Quảng Ngãi, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ông từng giữ chức Trưởng ban Văn nghệ Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM và Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.
Sau khi học tại Đại học Văn khoa Sài Gòn, năm 1970, ông tham gia Hội Sinh viên sáng tác thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn. Ông từng là Đoàn trưởng Đoàn Văn nghệ sinh viên - học sinh Sài Gòn, tham gia phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe cùng các nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Trương Quốc Khánh, Nguyễn Văn Sanh…
Không chỉ có giọng hát hay, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến còn được đồng nghiệp, bạn bè quý mến bởi tính cách vui vẻ, gần gũi. Ông sáng tác nhiều ca khúc dành cho thanh niên, thiếu nhi, trong đó có Tuổi trẻ 20, Hành khúc sinh viên, Tuổi trẻ miền Đông, Thành phố Bác Hồ, thành phố của em…
Sự ra đi của nhạc sĩ Trần Xuân Tiến là mất mát đối với gia đình, đồng nghiệp và Hội Âm nhạc TP.HCM.
Theo cáo phó, linh cữu nhạc sĩ được quàn tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, chi nhánh phía nam (TP.HCM); lễ nhập quan diễn ra lúc 17 giờ ngày 29.10; lễ viếng bắt đầu từ 18 giờ cùng ngày; lễ truy điệu được tổ chức lúc 7 giờ ngày 31.10, sau đó được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa (TP.HCM).
Trên fanpage của Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM cũng có bài đăng tiễn biệt nhạc sĩ Trần Xuân Tiến:
Âm nhạc của nhạc sĩ Trần Xuân Tiến đã gắn liền với những năm tháng sôi nổi của phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định, với tinh thần dấn thân của tuổi trẻ và khát vọng dùng lời ca, tiếng hát để kết nối con người, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước.
Trong những năm 1970, ông là một trong những gương mặt gắn bó với phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe", tham gia Hội Sinh viên sáng tác và Đoàn văn nghệ sinh viên - học sinh Sài Gòn. Giữa một giai đoạn lịch sử nhiều biến động, tiếng hát của những người trẻ không chỉ mang đến sự đồng cảm mà còn thể hiện thái độ, trách nhiệm và khát vọng của một thế hệ trước vận mệnh dân tộc. Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến đã góp phần làm nên dòng chảy âm nhạc mang dấu ấn đặc biệt ấy.
Sau ngày đất nước thống nhất, hành trình sáng tác của ông tiếp tục song hành cùng các hoạt động Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi. Những ca khúc như Quanh lửa hồng, Bài hát chia tay, Bài ca tuổi trẻ, Tuổi trẻ miền Đông, Niềm vui chiến dịch, Thành phố màu xanh hay Bạn ơi! Hãy ra biển lớn mang đến những sắc thái gần gũi của đời sống tập thể, tinh thần tuổi trẻ và niềm vui cống hiến. Ở mảng sáng tác dành cho thiếu nhi, các bài hát như Hái ổi, Học đánh vần, Thành phố Bác Hồ, thành phố của em, 300 năm thành phố của em lại mở ra một thế giới âm nhạc hồn nhiên, nuôi dưỡng tình yêu gia đình, mái trường và thành phố từ những năm tháng đầu đời.
Tuổi trẻ TP.HCM trân trọng tri ân những đóng góp của nhạc sĩ Trần Xuân Tiến đối với phong trào học sinh, sinh viên và các thế hệ thanh thiếu nhi thành phố. Sự nghiệp của ông là một phần ký ức đáng quý về những năm tháng tuổi trẻ sống có lý tưởng, biết sẻ chia và luôn tìm thấy trong nghệ thuật một cách thức để phụng sự cộng đồng.
Xin tiễn biệt nhạc sĩ Trần Xuân Tiến. Mong rằng những giai điệu ông để lại sẽ còn được các thế hệ tiếp nối, để ngọn lửa của phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe tiếp tục sống trong tình yêu âm nhạc, lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố và Việt Nam.
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