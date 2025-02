Vĩnh biệt ông Nguyễn Văn Thuyết: Tay trống huyền thoại của bóng đá Nam Định và Việt Nam!

Ông Thuyết "Trống" bên chiếc trống đặc biệt của mình ảnh: tư liệu

Nguyễn Văn Thuyết: Người giữ hồn trống bóng đá Nam Định đã ra đi...

Ông Nguyễn Văn Thuyết sinh năm 1955 tại Nhân Chính, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (thuộc tỉnh Hà Nam Ninh cũ). Sinh thời ông là kiện tướng mararthon với 2 lần dự Olympic (1980, 1988) và 1 lần dự giải Thiện chí, trước khi về lập nghiệp tại Nam Định trong vai trò HLV các tuyến việt dã của tỉnh, có 5 người con làm mưa làm gió nội dung chạy việt dã ở Việt Nam.

Con gái ông, chị Thanh Xuân là người kết tóc với Giám đốc kỹ thuật CLB Nam Định Nguyễn Trung Kiên. Thực tế, cái duyên với bóng đá đã gắn với ông Thuyết từ trước đó rất lâu. Ông Trung Kiên chia sẻ từ khi còn là cầu thủ trẻ đã biết tiếng trống của ông Thuyết trên sân Chùa Cuối những năm 1997 - 1998.

Không chỉ dừng ở mức coi bóng đá, tình yêu máu lửa đã thôi thúc ông Thuyết làm điều gì đó cho bóng đá thành Nam. Sau những suy nghĩ cân nhắc, CĐV đặc biệt này quyết định trang bị một cái trống để tiếp lửa hiệu quả hơn cho đội bóng từ khán đài.

Theo lời chia sẻ của chính ông Thuyết thì cái trống của ông cũng rất đặc biệt, khác hẳn những trống khác khi nặng đến 30 kg, cao 80 cm và có đường kính 65 cm, được lãnh đạo Sở TDTT Nam Định và CLB Nam Định hỗ trợ kinh phí chế tạo.

Tiếng trống ông Thuyết vẫn còn được nhắc đến ở sân Thiên Trường ảnh: Minh Tú

Để rồi từ đó các trận đấu sân nhà của CLB Nam Định luôn trở nên hào hứng, sôi nổi hơn khi hàng vạn CĐV nơi đây hòa nhịp với những tiếng trống thúc giục giòn giã của ông Thuyết. Nhiều cầu thủ chia sẻ nhận được sự cộng hưởng rất lớn với nhịp trống "tùng, tùng, tùng, tùng…", từ đó có biệt danh Thuyết "Trống" CĐV Nam Định không ai không biết.

Tình yêu bóng đá bất tận

Ông Nguyễn Trung Kiên nhớ lại: "CĐV Nam Định đã biết đến tiếng trống của ông Thuyết trên sân Chùa Cuối, nay là sân Thiên Trường từ khoảng 30 năm nay rồi. Ban đầu ông cứ một mình một trống tự đánh, với cách đánh rất riêng không trộn lẫn với ai được.

Ông Thuyết đam mê và nhiệt huyết lắm, trận nào cũng có mặt bất kể mưa gió nắng nôi. Không chỉ sân Chùa Cuối ngày trước và Thiên Trường bây giờ, tiếng trống của ông còn tự hào vang lên ở khắp các sân xung quanh.

Thậm chí khi CLB Nam Định làm khách tại sân Vinh của SLNA, ông Thuyết tự mình chở trống bằng xe máy chạy vào tận Nghệ An để cổ vũ. Đến lúc về, anh em CĐV phải can ông tự mình chạy về, bê xe máy và trống lên ô tô đi cho an toàn".

Sinh thời, bóng đá đã ngấm vào máu CĐV đặc biệt này ảnh: quang minh

Danh tiếng của CĐV huyền thoại này không chỉ gói gọn ở thành Nam hay các tỉnh lân cận. Tình yêu bóng đá mãnh liệt của ông còn in dấu ở SVĐ quốc gia Mỹ Đình, trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, với không biết bao lần mặt trống bị rách vì ông đánh hăng quá.

Đến mức, các chiến sĩ bảo vệ sân Mỹ Đình biết nhẵn mặt ông, thay vì hỏi vé lập tức tiến đến phụ CĐV này khuân trống vào trong sân Mỹ Đình để cùng cổ vũ bằng những nhịp trống "tùng, tùng, tùng, tùng…" hào hùng.

Ông Kiên nhớ lại: "Đội tuyển Việt Nam đá ở sân Mỹ Đình là ông lại xách xe máy phi lên Hà Nội. Có lần bà ngăn cản, cất hết chìa khóa và tiền để giữ ông ở nhà mà vẫn không được.

Lấy ra chìa khóa dự phòng, không cần tiền bạc gì cả, ông chở trống phóng ra cây xăng đổ đầy bình là chạy ra Mỹ Đình đánh. Cứ đến sân, hô một tiếng là bảo vệ mở cửa phụ ông khiêng trống lên khán đài, xe máy nhiều khi chỉ khóa cổ vứt ở đấy nhờ anh em trông giúp…".

Ông Thuyết (bìa phải) sinh thời bên gia đình, cùng con rể Trung Kiên (hàng ngồi, thứ 2 từ phải sang) ảnh: nvcc

Sau gần 3 thập niên bền bỉ gắn liền với bóng đá Nam Định và bóng đá Việt Nam bằng ngọn lửa bóng đá đầy nhiệt huyết đã "ngấm vào máu", từ vài năm qua tiếng trống của ông Nguyễn Văn Thuyết đã không còn vang lên nữa vì lý do sức khỏe. Đến hôm nay, căn bệnh nan y đã khiến ông mãi mãi ra đi, hưởng thọ 71 tuổi.

Dự kiến, lễ khâm liệm sẽ được tiến hành lúc 15 giờ 10 ngày hôm nay 12.2 tại nhà riêng (số nhà 1A, ngõ 59, đường Trần Thánh Tông, phường Quang Trung, TP.Nam Định). Lễ viếng bắt đầu hồi 16 giờ 30 ngày 12.2.

Lễ truy điệu sẽ cử hành lúc 6 giờ 30 phút, lễ đưa tang lúc 7 giờ 05 ngày 14.2. Thi hài ông được qua đài hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình Viên (cầu Họ, tỉnh Nam Định). Hài cốt được an táng tại thôn Vỹ Thượng, Nhân Chính, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.