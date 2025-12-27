Vinh danh 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Đây hoạt động thường niên do Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp cùng Bộ GD-ĐT và Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Lễ tuyên dương năm 2025 vinh danh 150 học sinh, sinh viên, thanh niên 53 dân tộc thiểu số.

Buổi lễ nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam nói chung và của các dân tộc thiểu số nói riêng. Đồng thời, biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để đạt được thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên và thanh niên người dân tộc thiểu số; tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ vượt qua khó khăn, thử thách trên con đường đi đến ước mơ.

Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và các đại biểu tham dự buổi lễ tuyên dương ẢNH: BTC

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng biên tập Báo VietNamNet, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức lễ tuyên dương năm 2025, cho biết, trải qua 12 kỳ tổ chức từ năm 2013 đến 2025, đã có hơn 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số của 53 dân tộc trên cả nước được vinh danh.

Không ít gương mặt sau lễ tuyên dương tiếp tục trưởng thành vượt bậc, có nhiều đóng cho quê hương, đất nước. Nhiều bạn trẻ là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, cán bộ xã, sĩ quan quân đội… đã chọn trở về bản làng, phum sóc, nơi mình sinh ra, để được trực tiếp đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Đáng chú ý, năm nay lần đầu tiên trong 12 kỳ tuyên dương có đại diện các dân tộc đông nhất từ trước đến nay: 53 dân tộc, đến từ 30 tỉnh, thành trên cả nước.

Đối tượng tuyên dương năm nay bổ sung thêm sinh viên tốt nghiệp thủ khoa. Nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên có thành tích nổi bật, như: trúng tuyển vào các trường đại học, học viện có tổng số 29 điểm trở lên; số học sinh, sinh viên đạt giải nhất, nhì, ba (hoặc huy chương vàng, bạc, đồng) trong các cuộc thi nghệ thuật, thi đấu thể thao cấp quốc gia, quốc tế cao nhất từ trước đến nay với 21 em (năm 2023, có 2 em, năm 2024 có 12 em)…

Phó thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung trao tặng bằng khen cho các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu ẢNH: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính chúc mừng 150 học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu được vinh danh hôm nay và khẳng định: "Các cháu thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đa sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, buôn - làng; là niềm tin, niềm hy vọng về tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước".

Phó thủ tướng cũng chia sẻ: "Thời gian qua, công tác giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đặc biệt chú trọng. Hệ thống trường lớp từ mầm non đến phổ thông ngày càng được mở rộng; các trường nội trú, bán trú tiếp tục được củng cố; các chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng, cử tuyển, tín dụng học sinh, sinh viên được triển khai quyết liệt. Gần đây nhất, chúng ta đã khởi công xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới...".

Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ ẢNH: BTC

Thời gian tới, Phó thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã được Quốc hội thông qua; các chương trình mục tiêu, các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong đó, lưu ý việc đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số từ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc và lựa chọn, cấp học bổng cho một số cháu được tuyên dương năm nay đi đào tạo ở nước ngoài.

Đề nghị các địa phương liên quan nghiên cứu, có cơ chế chính sách đãi ngộ, quan tâm, chăm lo hơn nữa cho việc phát triển, tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao người đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; tập trung thực hiện, hoàn thành việc xây dựng 100 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được khởi công thời gian vừa qua, bảo đảm tiến độ, chất lượng đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.